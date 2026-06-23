Neuchâtel : le sud de la gare remis en état

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Neuchâtel : le sud de la gare remis en état

Alors que les travaux d’installation du chauffage à distance par Viteos arrivent à leur terme, la Ville de Neuchâtel annonce une première étape de travaux pour rhabiller la zone entre le rond-point de l’avenue de la Gare et le parking P+R numéro 1.

La chaussée au sud de la gare de Neuchâtel sera remis en état entre juillet et septembre 2026. (Photo : Ville de Neuchâtel) La chaussée au sud de la gare de Neuchâtel sera remis en état entre juillet et septembre 2026. (Photo : Ville de Neuchâtel)

L’accès à la gare de Neuchâtel devrait bientôt être facilité. Après des travaux d’installation du chauffage à distance, qui arrivent à leur terme, la Ville de Neuchâtel prend le relais et procède à une remise en état de la chaussée. Les travaux se dérouleront en deux temps : la première phase est prévue entre le début du mois de juillet et la mi-septembre, entre le rond-point de l’avenue de la Gare et le parking P+R numéro 1.

Les trottoirs seront élargis et les arrêts pour les véhicules CarPostal seront rehaussés afin de répondre aux exigences de la loi sur l’égalité pour les personnes en situation de handicap. Le trafic sera maintenu durant les travaux, grâce à des interventions qui se dérouleront alternativement sur une moitié de la chaussée. Quelques fermetures ponctuelles, durant la nuit, seront toutefois nécessaires pour la pose de l’enrobé bitumineux.


Le plateau de la gare en 2027

La seconde étape de chantier concernera l’autre côté de la gare, en direction de la tour de l’OFS. Elle sera réalisée au cours du premier semestre 2027. Selon le communiqué de la Ville, cette planification en deux temps « permet de préserver l’activité économique sur l’esplanade durant la période estivale, en particulier celle des établissements disposant de terrasses ». Les détails concernant le réaménagement du plateau de la gare seront communiqués ultérieurement. Le régime de circulation restera identique, à savoir une zone de rencontre à 20 km/h à double sens. Les places de stationnement seront réaménagées mais aucune suppression n’est prévue. /comm-bla


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