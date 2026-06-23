Les élèves du littoral neuchâtelois en congé canicule les après-midi

Les élèves du Littoral neuchâtelois ne seront pas obligés d'aller à l'école l'après-midi, à partir de jeudi midi. L'Ecole obligatoire région Neuchâtel (EOREN) a annoncé la hausse d'un cran du niveau de vigilance en raison de la canicule, le portant au niveau 4. L'obligation de se rendre à l'école l'après-midi est donc levée. Les horaires et programmes prévus seront maintenus et les enfants qui ne fréquenteraient pas l'école l'après-midi restent sous la responsabilité des parents.

Par ailleurs, les cortèges costumés des écoles de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux dans le cadre de la Fête de la Jeunesse, prévus vendredi 26 et samedi 27 juin à 17h, sont annulés. Les fêtes scolaires organisées par les sociétés locales sont maintenues, de même que le cortège nocturne à Peseux. /comm-bla