Les élèves du littoral neuchâtelois en congé canicule les après-midi

Les autorités scolaires de l'Ecole obligatoire région Neuchâtel (EOREN) ont pris la décision ...
Les élèves du littoral neuchâtelois en congé canicule les après-midi

Les autorités scolaires de l'Ecole obligatoire région Neuchâtel (EOREN) ont pris la décision de relever d'un cran le niveau de vigilance en raison de la canicule.

La décision de maintenir ou d'annuler le traditionnel cortège de la Fête de la jeunesse de la Ville de Neuchâtel prévu le 3 juillet sera prise et communiquée ultérieurement. La décision de maintenir ou d'annuler le traditionnel cortège de la Fête de la jeunesse de la Ville de Neuchâtel prévu le 3 juillet sera prise et communiquée ultérieurement.

Les élèves du Littoral neuchâtelois ne seront pas obligés d'aller à l'école l'après-midi, à partir de jeudi midi. L'Ecole obligatoire région Neuchâtel (EOREN) a annoncé la hausse d'un cran du niveau de vigilance en raison de la canicule, le portant au niveau 4. L'obligation de se rendre à l'école l'après-midi est donc levée. Les horaires et programmes prévus seront maintenus et les enfants qui ne fréquenteraient pas l'école l'après-midi restent sous la responsabilité des parents.

Par ailleurs, les cortèges costumés des écoles de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux dans le cadre de la Fête de la Jeunesse, prévus vendredi 26 et samedi 27 juin à 17h, sont annulés. Les fêtes scolaires organisées par les sociétés locales sont maintenues, de même que le cortège nocturne à Peseux. /comm-bla


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