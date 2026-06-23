« Les Experts » : les arnaques et vols qui piègent encore trop de monde

Entre réservations de dernière minute, festivals, sorties estivales et départs en vacances, l’été reste une période particulièrement propice aux vols et aux escroqueries. Si les arnaques évoluent avec les habitudes numériques, les réflexes de prévention, eux, restent souvent les meilleurs alliés pour éviter les mauvaises surprises.
Avec les beaux jours, les comportements changent, et la vigilance baisse. Téléphones laissés sur une serviette de plage, sacs sans surveillance sur une terrasse ou objets de valeur visibles dans une voiture : les vols opportunistes se multiplient durant l’été. Selon Achille Ponzo, chef de la prévention de la criminalité à la Police neuchâteloise, cette période favorise naturellement un relâchement des habitudes de prudence. Les sorties estivales demandent également une attention particulière, notamment lors des grands rassemblements ou des soirées où l’on perd parfois de vue son environnement et ses effets personnels.
Autre phénomène en forte hausse : les arnaques en ligne liées aux vacances. Fausses annonces de locations, paiements effectués hors plateformes sécurisées ou reventes frauduleuses de billets de festivals sur les réseaux sociaux continuent de faire de nombreuses victimes. Les offres trop attractives ou les demandes de paiement urgentes restent des signaux d’alerte classiques. Enfin, avant de quitter son domicile pour plusieurs jours, quelques réflexes simples peuvent limiter les risques de cambriolage : éviter d’annoncer son absence publiquement, faire relever son courrier ou donner l’impression qu’une présence demeure dans le logement.
Les conseils de notre expert, Achille Ponzo, chef de la prévention de la criminalité à la Police neuchâteloise :
L’été doit rester synonyme de détente. Pas de mauvaises surprises. Et souvent, quelques réflexes simples suffisent à éviter bien des problèmes. Car au fond, la meilleure façon de profiter de ses vacances, c’est encore de ne pas avoir à passer par la case dépôt de plainte au retour ! /rde