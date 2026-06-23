« Le monde en cause » : les dix ans du référendum sur le Brexit

Le 23 juin 2016, 52% des Britanniques décidaient de quitter l’Union européenne. Reportage de ...
« Le monde en cause » : les dix ans du référendum sur le Brexit

Le 23 juin 2016, 52% des Britanniques décidaient de quitter l’Union européenne. Reportage de notre correspondante à Londres une décennie plus tard.

Il y a dix ans, le Brexit était entériné. (Photo d'illustration libre de droits).  Il y a dix ans, le Brexit était entériné. (Photo d'illustration libre de droits). 

Il y a dix ans se tenait le référendum pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Le « oui » l’avait emporté à 52% le 23 juin 2016. Depuis, le Brexit a connu de nombreux rebondissements dans sa mise en place, et les conséquences sont multiples, notamment sur l’économie. Le reportage de notre correspondante à Londres, Marie Billon :

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