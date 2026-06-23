Le gratin de l'agroforesterie européenne se réunit à Neuchâtel

Les spécialistes européens en agroforesterie se sont donné rendez-vous au pied du Jura. Jusqu'à ...
Le gratin de l'agroforesterie européenne se réunit à Neuchâtel

Les spécialistes européens en agroforesterie se sont donné rendez-vous au pied du Jura. Jusqu'à vendredi, la Fédération européenne d'agroforesterie (EURAF) tient sa conférence bisannuelle à l'Université de Neuchâtel (UniNE). L'événement rassemble quelque 400 participants.

Le gratin de l'agroforesterie européenne se réunit à Neuchâtel (Photo : AGRIDEA) Le gratin de l'agroforesterie européenne se réunit à Neuchâtel (Photo : AGRIDEA)

Ces professionnels proviennent de différents secteurs, allant de la recherche à l'agriculture, en passant par l'élevage, la forêt, le monde politique et les entreprises, indique mardi l'UniNE. L'agroforesterie consiste à associer des arbres à des cultures ou à l'élevage dans le but de développer une agriculture plus durable.

« La modernisation agricole a chassé l'arbre des champs et des pâturages, par souci de simplification, mais en oubliant les profondes synergies qu'il pouvait y avoir » entre tous ces éléments, explique Jérémie Forney, professeur en anthropologie de l'environnement à l'UniNE, cité dans le communiqué de l'UniNE.

L'agroforesterie moderne vise à retrouver cette symbiose. En remettant des arbres dans les champs et dans les prairies où paissent les animaux, « on préserve la biodiversité, la résilience des sols et la lutte contre l'érosion, tout en atténuant l'effet des changements climatiques », précise M. Forney.

L'UniNE a été choisie pour accueillir l'EURAF 2026 en raison de son centre de compétence sur l'agroécologie CEDD-Agro-Eco-Clim. Ce dernier est engagé dans un projet d'expérimentation agroforestière à l'échelle de la Suisse romande regroupant quelque 140 exploitations agricoles qui mettent en place des pratiques agroforestières (lignes d'arbres dans les champs, haies fourragères).

En marge de cette conférence européenne se tient, jusqu'au 31 août, une exposition au Jardin botanique de Neuchâtel. Intitulée « Agroforesterie - les arbres racontent », cette exposition présente l'évolution des paysages agricoles suisses à travers le prisme de la présence de l'arbre.

/ATS


 

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