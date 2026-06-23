L'Ersatz Festival revient pour une nouvelle édition

L’Ersatz Festival dévoile sa programmation 2026. L’événement revient pour une quatrième édition qui se tiendra du 21 au 23 août à la ferme du Clos-aux-Moines à Saint-Blaise, nous indique un communiqué ce mardi. Le comité relance les festivités avec une programmation « éclectique », en souhaitant continuer de « mettre en avant la scène culturelle régionale ». Les artistes Suicide Catdoors, Moictani, Ultramoderne ou encore Owni seront à l’affiche.

Le concept de l’Erste revient également et offre la possibilité à de nouveaux artistes neuchâtelois de se produire sur leur première scène. Cette année ce sont les artistes Leyla et Lucie qui se produiront le samedi et le dimanche. Retrouvez la programmation complète et plus d’informations sur Ersatz.ch. /comm-rle