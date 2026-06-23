Il n’y aura bientôt plus un seul magasin aux Galeries 56, à La Chaux-de-Fonds. Le dernier, la boutique de chaussures du Centre orthopédique Neuchâtel, va déménager sur le Pod, pour ouvrir le 30 septembre au numéro 13B, dans des locaux plus petits. L’entreprise, qui possède encore un magasin de chaussures à Neuchâtel, souhaite se concentrer sur sa vocation médicale dans la Métropole horlogère. Un choix dicté, selon le directeur adjoint Maxime Reynaud, par la baisse des ventes due à l’essoufflement du commerce de détail.





Plus qu'un fitness, un café et une agence de placement

Les Galeries 56 ont ouvert en 2009, dans le bâtiment de Léopold-Robert 56, écrin jusqu’en 1995 du grand magasin « Au Printemps ». A l’ouverture, y figuraient six enseignes, dont l’ancienne maison VAC. Aujourd’hui, on n’y trouve plus qu’un fitness, un café, une agence de placement et des locaux vides. Le Centre orthopédique était arrivé là en 2014.

Nous avons contacté le groupe Insulae, dirigé par le propriétaire des lieux, mais Raffaello Radicchi n’a pas été en mesure jusqu’ici de répondre à nos questions sur l’avenir du lieu. /vco