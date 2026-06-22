Canicule : un fonds exceptionnel pour les ouvriers

Une mesure exceptionnelle pour les ouvriers. Alors que le mercure s’envole, les travailleurs en extérieur sont les premiers à subir les conséquences de la canicule. Parmi eux, les ouvriers de chantier. Ils réalisent des tâches physiques en s’exposant directement aux risques de la chaleur : déshydratation, insolations ou encore coups de chaud. À cela s’ajoute une pression imposée par le maintien des délais de réalisation, selon le syndicat Unia.

C’est pourquoi la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs (FNE) et Unia Neuchâtel ont exceptionnellement décidé d’ouvrir leur fonds conjoncturel, normalement prévu pour les intempéries en hiver. Issu d’une convention entre les représentants patronaux et syndicaux, son financement est paritaire : une moitié est issue d’une « contribution du patronat sur la masse salariale » et l’autre d’une « contribution des travailleurs sur leurs salaires chaque mois » depuis 2001, explique Jean-Claude Baudoin, secrétaire général de la FNE. Le fonds a déjà fait ses preuves, mais c’est la première fois qu’il est ouvert en dehors des mois d’hiver.