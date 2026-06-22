« Ma Commune à la Une » : Neuchâtel

À Neuchâtel, les transformations urbaines se poursuivent à un rythme soutenu. Sur le Littoral, les Jeunes-Rives confirment leur statut de nouveau lieu incontournable avec l’ouverture récente d’un restaurant déjà pris d’assaut par le public. Entre Festi’Neuch, la future promenade Marthe Robert et l’arrivée prochaine du café-bain construit sur l’eau, le secteur continue de se réinventer pour offrir davantage d’espaces de rencontre et de détente aux habitants comme aux visiteurs. Pour Emmanuel Gehrig, chef du Service de la communication de la Ville de Neuchâtel, cet engouement confirme l’attente forte de la population pour des aménagements valorisant le bord du lac et renforçant l’attractivité du centre urbain.

Mais la transformation de la ville ne s’arrête pas au Littoral. Plusieurs places publiques font actuellement l’objet d’un réaménagement dans le cadre des travaux liés au chauffage à distance. Une opportunité saisie par la Ville pour repenser ces espaces en intégrant davantage de végétation, d’ombre et de fraîcheur afin de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Du centre de Peseux au Clos-de-Serrières, ces nouveaux aménagements cherchent à conjuguer adaptation climatique et amélioration du cadre de vie. Des projets qui, selon les premiers retours évoqués par N+, sont globalement bien accueillis par les habitants des quartiers concernés.