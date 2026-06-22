Les 15 ans de Marin Centre célébrés en grande pompe

Sur la scène, Bastian Baker a assuré le spectacle, jeudi 18 juin, avec deux concerts différents. Le choix était laissé au public de choisir les morceaux joués. Parmi les autres rendez-vous de ce festival, Junior Tshaka s’est produit avec 130 jeunes choristes des écoles secondaires neuchâteloises, quelques jours après sa prestation à Festi’neuch.

La chanteuse Angie Ott, ainsi que le groupe de jeunes musiciens du conservatoire de Neuchâtel La Pizzica, vainqueur du tremplin organisé dans le cadre du festival, ont également ponctué cet événement, sans oublier le spectacle de magie de David Schulthess, et la création d’un morceau collectif en compagnie de Sim’s et DJ Menas.

Selon le communiqué de Migros Neuchâtel-Fribourg, le succès témoigne « de l’attachement du public à Marin Centre ». Pour enchaîner après les concerts, le centre commercial propose une fête foraine dès ce lundi et jusqu’à samedi.

En parallèle du festival, les équipes de Migros Neuchâtel-Fribourg ont pu célébrer les 85 ans de la coopérative. /comm-bla