Chopard et Unia trouvent un terrain d’entente

Trois postes de travail ont été sauvés et un plan social signé. Les négociations entre l’horloger ...
Chopard et Unia trouvent un terrain d’entente

Trois postes de travail ont été sauvés et un plan social signé. Les négociations entre l’horloger Chopard et le syndicat Unia ont abouti, indique ce dernier dans un communiqué.

L’horloger genevois Chopard voulait supprimer 28 emplois sur deux de ses trois sites à Fleurier (Photo : KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI) L’horloger genevois Chopard voulait supprimer 28 emplois sur deux de ses trois sites à Fleurier (Photo : KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI)

Le plan social a été validé ce lundi par les salariés. Fin mai, l’entreprise Chopard, basé à Meyrin, annonçait sa volonté de licencier 28 personnes de deux de ses trois sites de Fleurier (Fleurier Ebauches et Chopard Manufacture).

Après une semaine de négociation, entamée le 15 juin, Unia et la délégation du personnel font état de trois postes de travail sauvés. Le syndicat note également des mesures d’accompagnement « qui permettront d’amoindrir les conséquences économiques et sociales des licenciements ». /comm-bla


 

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