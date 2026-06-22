Buro Sélection tire le rideau à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds perd sa dernière papeterie professionnelle. Buro Sélection qui a élu domicile il y a près de 20 ans à la rue de la Serre, à deux pas de la gare, mettra la clé sous le paillasson à la fin du mois de juin.

L’entreprise qui compte aussi un magasin à Boudry poursuit ses activités.

Cette décision de tirer le rideau de l’enseigne dans la Métropole horlogère a été mûrement réfléchie, assure son patron Vincent Favre. Il avoue que les magasins n’ont jamais été rentables. Mais, dit-il, « on acceptait qu’une partie des coûts générés par la perte soit de la publicité ».

Avec l’accroissement du commerce en ligne et la « politique de piétonnisation de la Ville », il a fallu se poser les bonnes questions. La période Covid a été le déclencheur d’une réflexion qui a conduit à prendre la décision de fermer.