Buro Sélection tire le rideau à La Chaux-de-Fonds

La dernière papeterie de La Métropole horlogère ferme ses portes à la fin du mois. Une décision mûrement réfléchie. Son patron évoque l’accroissement des achats en ligne et la politique de piétonnisation de la Ville.
La Chaux-de-Fonds perd sa dernière papeterie professionnelle. Buro Sélection qui a élu domicile il y a près de 20 ans à la rue de la Serre, à deux pas de la gare, mettra la clé sous le paillasson à la fin du mois de juin.
L’entreprise qui compte aussi un magasin à Boudry poursuit ses activités.
Cette décision de tirer le rideau de l’enseigne dans la Métropole horlogère a été mûrement réfléchie, assure son patron Vincent Favre. Il avoue que les magasins n’ont jamais été rentables. Mais, dit-il, « on acceptait qu’une partie des coûts générés par la perte soit de la publicité ».
Avec l’accroissement du commerce en ligne et la « politique de piétonnisation de la Ville », il a fallu se poser les bonnes questions. La période Covid a été le déclencheur d’une réflexion qui a conduit à prendre la décision de fermer.
Vincent Favre : « On sert la population de La Chaux-de-Fonds à perte. »
Buro Sélection a deux types de clients : les entreprises et les privés. Ce sont ces derniers qui vont surtout faire les frais de cette fermeture, même si leurs impacts sur les résultats de la papeterie sont très faibles. Les magasins de Boudry et de La Chaux-de-Fonds« C’est une mauvaise nouvelle pour [les clients privés] (…) C’est une mauvaise nouvelle pour la ville également. » génèrent moins de 10% du chiffre d’affaires de l’entreprise, calcule Vincent Favre.
« C’est une mauvaise nouvelle pour [les clients privés] (…) C’est une mauvaise nouvelle pour la ville également. »
Ce sont donc les entreprises qui contribuent à faire vivre Buro Sélection. Reste à savoir si la fermeture de l’enseigne de la rue de la Serre va inciter les patrons à se tourner vers d’autres fournisseurs. Vincent Favre n’est pas allé sonder les instances dirigeantes des entreprises, mais il souligne que sa papeterie est la dernière structure professionnelle de ce type dans le canton. Il ajoute que pour ces clients-là, rien ne va changer formellement. « La marchandise part toujours en camion de Boudry tous les jours ».
« La crainte fait partie de mon travail tous les jours. »
La papeterie Buro Sélection à La Chaux-de-Fonds emploie deux personnes qui vont se retrouver dès le 30 juin sur le marché du travail. Quant à l’apprenti formé dans les Montagnes neuchâteloises, il termine son cursus à la fin de l’année scolaire. /cwi