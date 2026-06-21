Geneviève Aubry nous a quittés

Geneviève Aubry n’est plus. Selon une information du JDJ, l’ancienne conseillère nationale bernoise est décédée à l’âge de 98 ans à la Neuveville hier. Figure de proue de l’antiséparatisme, Geneviève Aubry est née à La Chaux-de-Fonds en 1928. Elle exerce d’abord en tant qu’enseignante à l’École normale de Porrentruy, avant d’écrire en tant que journaliste.

Elle entre en politique en fondant le Groupement féminin de force démocratique. La neuchâteloise d’origine est ensuite députée du Parti radical-démocratique au Grand Conseil bernois de 1978 à 1980. Elle accède finalement au Conseil National de 1979 à 1995. /crb