Geneviève Aubry nous a quittés

L’ancienne conseillère nationale suisse est décédée hier à l’âge de 98 ans, selon une information ...
Geneviève Aubry nous a quittés

L’ancienne conseillère nationale suisse est décédée hier à l’âge de 98 ans, selon une information du JDJ. Née à La Chaux-de-Fonds en 1928, la politicienne était une figure de l’antiséparatisme.

Geneviève Aubry a siégé au Conseil national pendant 16 ans. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne / Rob Lewis). Geneviève Aubry a siégé au Conseil national pendant 16 ans. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne / Rob Lewis).

Geneviève Aubry n’est plus. Selon une information du JDJ, l’ancienne conseillère nationale bernoise est décédée à l’âge de 98 ans à la Neuveville hier. Figure de proue de l’antiséparatisme, Geneviève Aubry est née à La Chaux-de-Fonds en 1928. Elle exerce d’abord en tant qu’enseignante à l’École normale de Porrentruy, avant d’écrire en tant que journaliste.

Elle entre en politique en fondant le Groupement féminin de force démocratique. La neuchâteloise d’origine est ensuite députée du Parti radical-démocratique au Grand Conseil bernois de 1978 à 1980. Elle accède finalement au Conseil National de 1979 à 1995. /crb


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un motard héliporté à Boveresse

Un motard héliporté à Boveresse

Région    Actualisé le 20.06.2026 - 18:14

Les enfants de St-Blaise ont inauguré leur pumptrack !

Les enfants de St-Blaise ont inauguré leur pumptrack !

Région    Actualisé le 20.06.2026 - 18:18

BBM 74 s’agrandit au Val-de-Travers

BBM 74 s’agrandit au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 20.06.2026 - 09:00

Neuchâtel et la quête infinie de précision

Neuchâtel et la quête infinie de précision

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 19:13

Articles les plus lus

Huit personnes identifiées dans une affaire d'arnaques au faux policier

Huit personnes identifiées dans une affaire d'arnaques au faux policier

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 16:32

Neuchâtel et la quête infinie de précision

Neuchâtel et la quête infinie de précision

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 19:13

BBM 74 s’agrandit au Val-de-Travers

BBM 74 s’agrandit au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 20.06.2026 - 09:00

Les enfants de St-Blaise ont inauguré leur pumptrack !

Les enfants de St-Blaise ont inauguré leur pumptrack !

Région    Actualisé le 20.06.2026 - 18:18

Prudence face aux feux de forêt

Prudence face aux feux de forêt

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 15:39

Huit personnes identifiées dans une affaire d'arnaques au faux policier

Huit personnes identifiées dans une affaire d'arnaques au faux policier

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 16:32

Neuchâtel et la quête infinie de précision

Neuchâtel et la quête infinie de précision

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 19:13

BBM 74 s’agrandit au Val-de-Travers

BBM 74 s’agrandit au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 20.06.2026 - 09:00

La directrice du cycle 3 du Cercle scolaire du Locle renonce

La directrice du cycle 3 du Cercle scolaire du Locle renonce

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 11:38

Prudence face aux feux de forêt

Prudence face aux feux de forêt

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 15:39

Huit personnes identifiées dans une affaire d'arnaques au faux policier

Huit personnes identifiées dans une affaire d'arnaques au faux policier

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 16:32

TransN enregistre un important bénéfice et change de tête

TransN enregistre un important bénéfice et change de tête

Région    Actualisé le 19.06.2026 - 19:12