Un motard héliporté à Boveresse

Samedi matin, un motocycliste a dû être pris en charge par un hélicoptère de la Rega à la suite ...
Un motard héliporté à Boveresse

Samedi matin, un motocycliste a dû être pris en charge par un hélicoptère de la Rega à la suite d’une collision avec une voiture sur la route entre Fleurier et Couvet. Le tronçon a été fermé en direction de Couvet pour les besoins de l’intervention.

Un homme âgé de 70 ans a été pris en charge par la Rega samedi matin près de la piscine des Combes. (Photo : Rega) Un homme âgé de 70 ans a été pris en charge par la Rega samedi matin près de la piscine des Combes. (Photo : Rega)

Un motocycliste héliporté samedi matin à Boveresse. Vers 10h ce samedi, une moto conduite par un habitant de La Neuveville âgé de 70 ans est entrée en collision avec l’arrière d’une voiture à la hauteur de la piscine des Combes, annonce la Police neuchâteloise dans un communiqué. Blessé, le motard a dû être pris en charge par un hélicoptère de la Rega. La route a été fermée en direction de Couvet pour les besoins de l’intervention. Les pompiers du Val-de-Travers ainsi que les cantonniers sont intervenus sur les lieux de l’accident. /comm-crb


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