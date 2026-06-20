Un motard héliporté à Boveresse

Un motocycliste héliporté samedi matin à Boveresse. Vers 10h ce samedi, une moto conduite par un habitant de La Neuveville âgé de 70 ans est entrée en collision avec l’arrière d’une voiture à la hauteur de la piscine des Combes, annonce la Police neuchâteloise dans un communiqué. Blessé, le motard a dû être pris en charge par un hélicoptère de la Rega. La route a été fermée en direction de Couvet pour les besoins de l’intervention. Les pompiers du Val-de-Travers ainsi que les cantonniers sont intervenus sur les lieux de l’accident. /comm-crb