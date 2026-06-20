BBM 74 s’agrandit au Val-de-Travers

Plus d’espace pour BBM 74. L’école de musique actuelle va s’agrandir à la rentrée. Actuellement basée à Neuchâtel à côté de l’ancien bar le 21, BBM 74 va mettre en service une antenne au Val-de-Travers. Ainsi 4 salles de classe supplémentaires ouvriront au Spot, le centre de jeunesse de Fleurier le 31 août. « Après 32 ans d’existence à Neuchâtel, il était temps pour nous de nous agrandir », se réjouit Julia Andres, cheffe de projet. L’antenne de Neuchâtel sera également amenée à déménager dans deux ans. En effet, un projet immobilier forcera l’école à partir. « Pour l’instant, nous ne savons pas encore où nous nous établirons, mais nous restons confiants et entretenons de bons contacts avec la Ville », estime Julia Andres. L’école compte environ 250 élèves, dont certains établis au Val-de-Travers. L’occasion de s’allier avec le Spot de Fleurier a alors sonné comme une évidence.