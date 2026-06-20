BBM 74 s’agrandit au Val-de-Travers

Basée à Neuchâtel, l’école de musique va prochainement ouvrir une antenne au Spot, le centre de jeunesse du Val-de-Travers à Fleurier. La population est invitée à découvrir ce nouveau lieu samedi.
Plus d’espace pour BBM 74. L’école de musique actuelle va s’agrandir à la rentrée. Actuellement basée à Neuchâtel à côté de l’ancien bar le 21, BBM 74 va mettre en service une antenne au Val-de-Travers. Ainsi 4 salles de classe supplémentaires ouvriront au Spot, le centre de jeunesse de Fleurier le 31 août. « Après 32 ans d’existence à Neuchâtel, il était temps pour nous de nous agrandir », se réjouit Julia Andres, cheffe de projet. L’antenne de Neuchâtel sera également amenée à déménager dans deux ans. En effet, un projet immobilier forcera l’école à partir. « Pour l’instant, nous ne savons pas encore où nous nous établirons, mais nous restons confiants et entretenons de bons contacts avec la Ville », estime Julia Andres. L’école compte environ 250 élèves, dont certains établis au Val-de-Travers. L’occasion de s’allier avec le Spot de Fleurier a alors sonné comme une évidence.
Julia Andres : « Pour nous ça semblait tout à fait logique. »
Selon la Julia Andres, les jeunes trouvent un moyen d’expression différent dans la musique. « Je pense que la musique joue un rôle très important chez les jeunes, donc se trouver dans un centre dédié à la jeunesse fait beaucoup de sens pour nous. » Cette antenne supplémentaire va faire souffler un vent nouveau sur l’école.
« Ça représente un agrandissement de notre offre. »
C’est un corps professoral en partie renouvelé qui enseignera à l’antenne de Fleurier. « Nous avons pu engager des professeurs et proposer de nouveau cours d’instruments », ajoute avec enthousiasme, la cheffe de projet.
« C'est super de pouvoir travailler avec de nouvelles personnes. »
Journée portes ouvertes et découverte
Ce samedi 20 juin, le public est invité à découvrir le Spot, anciennement Barak, qui rouvre ses portes après plusieurs mois de transformations. L’école de musique BBM74 sera de la partie de 10h à 17h avec plusieurs ateliers découvertes au programme le matin. Trois concerts, donnés par des élèves de l’école, rythmeront l’après-midi. « C’est l’occasion de venir découvrir les nouveaux profs, notre méthode pédagogique et d’essayer de nouveaux instruments », termine Julia Andres. /crb