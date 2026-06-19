Prudence face aux feux de forêt

Danger d’incendie de forêt, le canton de Neuchâtel appelle à la prudence. Le risque de feu de forêt est actuellement évalué à trois sur une échelle allant jusqu’à cinq, nous communique le canton ce vendredi. Les températures élevées ainsi que les faibles précipitations de ces derniers jours créent un terrain fertile pour les incendies. Les autorités appellent à la prudence et souhaitent rappeler leurs recommandations.

Il est demandé à la population de se conformer aux instructions et interdictions des autorités, de renoncer à faire du feu en cas de vent ainsi que de ne pas jeter de mégots ni des allumettes dans la nature. Pour les grillades il est demandé de n’utiliser que les barbecues aménagés, sans contact direct avec le sol et de s’éloigner de manière importante des arbres et de la végétation sèche. Il ne faut en aucun cas laisser un feu sans surveillance et de prendre soin d’éteindre immédiatement toute flammèche ainsi que de bien contrôler que le feu est éteint au moment de quitter les lieux.

Tout départ de feu suspecté doit être annoncé immédiatement à la centrale 118. Plus d’informations ici. /comm-rle