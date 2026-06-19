Incendie à Serrières

Un feu de cuisine s’est déclaré jeudi à la rue Maillefer. Il y a des dégâts, mais pas de blessés ...
Incendie à Serrières

Un feu de cuisine s’est déclaré jeudi à la rue Maillefer. Il y a des dégâts, mais pas de blessés.

Pompiers et policiers ont été mobilisés sur le lieu du sinistre. Pompiers et policiers ont été mobilisés sur le lieu du sinistre.

Un sinistre jeudi soir à la rue Maillefer 29 à Neuchâtel. Les pompiers sont intervenus vers 18h45 pour un feu de cuisine. La Police neuchâtelois en a rendu compte jeudi en fin de soirée dans un communiqué.

Il n’y a pas eu de blessés mais une ambulance a été mobilisée pour contrôler la santé des habitants. Un inspecteur de l’ECAP s’est également rendu sur place. Le feu a causé d’importants dégâts dans la cuisine de l’appartement. Le reste des lieux a été endommagé par la fumée. La rue Maillefer a été fermée pendant la durée de l’intervention. /comm-jhi


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