Incendie à Serrières

Un sinistre jeudi soir à la rue Maillefer 29 à Neuchâtel. Les pompiers sont intervenus vers 18h45 pour un feu de cuisine. La Police neuchâtelois en a rendu compte jeudi en fin de soirée dans un communiqué.

Il n’y a pas eu de blessés mais une ambulance a été mobilisée pour contrôler la santé des habitants. Un inspecteur de l’ECAP s’est également rendu sur place. Le feu a causé d’importants dégâts dans la cuisine de l’appartement. Le reste des lieux a été endommagé par la fumée. La rue Maillefer a été fermée pendant la durée de l’intervention. /comm-jhi