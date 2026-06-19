« Ça part en live » avec Juliette Rose

« Vous ne la connaissez pas encore, mais sa voix ne doit pas rester dans l’ombre. » Une introduction presque prophétique. Invitée dans « La Matinale », Juliette Rose a débarqué avec une fraîcheur désarmante et une voix capable de faire taire tout un studio. Il y a un an encore, la jeune artiste participait à la première édition du « Voice Contest » à Neuchâtel. Aujourd’hui, à seulement 16 ans, elle présente son tout premier enregistrement et semble déjà avoir tout d’une grande. Entre émotion sincère et excitation palpable, Juliette est revenue sur cette ascension express qu’elle qualifie elle-même de « complètement folle ».

Pour marquer cette première exposition, la jeune chanteuse a choisi un monument de la chanson française : « La groupie du pianiste » de Michel Berger. Un choix loin d’être anodin. Derrière cette reprise, il y a la musique qu’elle aime depuis toujours, celle qui résonne à la maison et que ses parents écoutent depuis des années. C’est aussi, et surtout une chanson « qui raconte quelque chose », capable de transmettre des émotions brutes et sincères. Mission accomplie. Son interprétation intense et lumineuse a laissé flotter un silence rare en studio — celui qui s’installe lorsque tout le monde vient de vivre un vrai moment de musique.

Et même si elle débute à peine, Juliette regarde déjà vers l’avant : écriture, composition, recherche de son univers… la suite s’écrit avec patience, envie et ambition. Une chose est sûre cependant : à seulement 16 ans, la jeune artiste possède déjà ce que beaucoup cherchent toute une carrière à trouver — une voix capable de provoquer de vraies émotions.