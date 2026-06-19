Huit personnes identifiées dans une affaire d'arnaques au faux policier

La police fribourgeoise a démasqué un groupe de huit personnes soupçonnées d’arnaques au faux ...
Huit personnes identifiées dans une affaire d'arnaques au faux policier

La police fribourgeoise a démasqué un groupe de huit personnes soupçonnées d’arnaques au faux policier. La bande, basée à Moutier, exerçait ses escroqueries dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et de Vaud. Trois personnes sont en détention provisoire.

La police fribourgeoise a démasqué un groupe de huit personnes soupçonnées d’arnaques au faux policier. La police fribourgeoise a démasqué un groupe de huit personnes soupçonnées d’arnaques au faux policier.

Un groupe démasqué après une série d’arnaques. La Police fribourgeoise, en collaboration avec les Polices cantonales jurassienne et bernoise, a identifié huit personnes soupçonnées d’avoir escroqué des personnes âgées dans les cantons de Fribourg, de Neuchâtel et de Vaud. L’équipe de malfrats, composée de sept hommes et d’une femme, âgés de 18 à 22 ans, était basée à Moutier. Le groupe amenait ses victimes à remettre des bijoux, de l’argent, ainsi que des cartes bancaires pour des commanditaires basés à l’étranger. Le préjudice se monte à plus de 100'000 francs. Trois personnes ont été placées en détention provisoire et l’enquête se poursuit. /comm-sbm-rle


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