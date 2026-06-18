Un vermouth pour les 125 ans de GastroNeuchâtel

La faîtière neuchâteloise de l’hôtellerie-restauration propose un produit 100% local pour son anniversaire. A déguster avec modération sur les terrasses de la région.
Cent-vingt-cinq ans, ça se fête ! A l’occasion de cet anniversaire, GastroNeuchâtel a créé « le Perdrix », un vermouth neuchâtelois élaboré à partir d'Œil-de-Perdrix et de Chasselas, infusé de plantes d’absinthe et de gentiane. Une bouteille est offerte aux membres de la faîtière de l’hôtellerie-restauration neuchâtelois. Et les établissements sont appelé à proposer « le Perdrix » à leur carte.
« C'est un produit qui n'est pas sucré, donc il faut ajouter soit du tonique, ou soit un mousseux plutôt sucré, ou bien un mousseux sans alcool par exemple, qui a un goût assez sucré et l'équilibre est meilleur » explique Karen Allemann, directrice de GastroNeuchâtel. Résultat ? « Vous pouvez fermer les yeux, vous imaginez sur une terrasse au soleil, avec des amis, un verre plein de glaçons, avec une paille, une branche de thym, quelques framboises et c'est frais et c'est bon ! Et ça se boit avec modération », souligne la directrice de GastroNeuchâtel.
Karen Allemann : « Il y a déjà un très bon retour »
Offrir un produit local pour fêter un anniversaire, cela illustre-t-il la capacité à innover au sein de GastroNeuchâtel ? Pour son président, cela ne fait l’ombre d’un doute : « On se doit d'innover, on se doit d'avoir une longueur d'avance, en tout cas on y essaye. On essaie toujours d'apporter des outils innovants à nos membres » estime David Maye. Il le reconnaît, ce produit vise à détrôner un apéritif rouge qui s’est emparé des terrasses ces dernières années : « C'est vrai qu'on voit régulièrement sur les terrasses un produit très rouge avec beaucoup de glaçons. Là on va pouvoir boire un produit complètement Neuchâtelois repensé en soutenant une économie locale : les gens ne doivent pas oublier qu'en soutenant une économie locale, ils soutiennent une région, les emplois et une dynamique cantonale » se réjouit le président.
David Maye : « Un Perdrix peut être utilisé à la plage comme dans un restaurant gastronomique »
A noter qu’en matière de produits régionaux, Neuchâtel vins et terroir propose jeudi soir une dégustation publique d’Œil-de-Perdrix sur la place du port à Neuchâtel à l’occasion des 165 ans de ce vin. /aju