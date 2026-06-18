Un vermouth pour les 125 ans de GastroNeuchâtel

Cent-vingt-cinq ans, ça se fête ! A l’occasion de cet anniversaire, GastroNeuchâtel a créé « le Perdrix », un vermouth neuchâtelois élaboré à partir d'Œil-de-Perdrix et de Chasselas, infusé de plantes d’absinthe et de gentiane. Une bouteille est offerte aux membres de la faîtière de l’hôtellerie-restauration neuchâtelois. Et les établissements sont appelé à proposer « le Perdrix » à leur carte.

« C'est un produit qui n'est pas sucré, donc il faut ajouter soit du tonique, ou soit un mousseux plutôt sucré, ou bien un mousseux sans alcool par exemple, qui a un goût assez sucré et l'équilibre est meilleur » explique Karen Allemann, directrice de GastroNeuchâtel. Résultat ? « Vous pouvez fermer les yeux, vous imaginez sur une terrasse au soleil, avec des amis, un verre plein de glaçons, avec une paille, une branche de thym, quelques framboises et c'est frais et c'est bon ! Et ça se boit avec modération », souligne la directrice de GastroNeuchâtel.