Le plan canicule de la Ville de Neuchâtel est activé

Attention, fortes chaleurs en vue. La Ville de Neuchâtel active son plan canicule dès le lundi 22 juin, selon un communiqué publié ce jeudi. Environ 220 personnes inscrites à ce programme seront appelées par des employés de la ville afin de s’assurer de leur bonne santé. L’action est menée par le Dicastère de la famille, de la formation, de la santé et des sports (FFSS) qui s’appuie sur des collaborateurs volontaires issus de différents services. Des visites à domicile seront également organisées sur demande par le biais de la Croix-Rouge neuchâteloise et par le Service de la population et des quartiers (Sepoqua). La Centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) sera également au service du programme en cas de surcharge.

La décision du lancement du plan canicule s’est faite en collaboration avec l’Organe de conduite régionale Littoral (OCRg Littoral), au vu des moyennes de températures des prochains jours s’élevant à plus de 25 degrés.





Comment s’inscrire ?

L’action est lancée pour les personnes en situation de handicap ou vulnérables ainsi que pour les personnes âgées de 75 ans et plus qui résident dans la commune de Neuchâtel. L’inscription peut se faire en tout temps en ligne sur le site de la Ville de Neuchâtel ou en appelant directement le Service de la population et des quartiers au 032 717 72 60. Des conseils en matière d’hydratation et de protection face aux grandes chaleurs peuvent également y être retrouvés. /comm-rle