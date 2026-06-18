Hors Tribu dévoile sa programmation 2026

Le festival a présenté son affiche finale et la répartition des artistes par journée. La 31e ...
Hors Tribu dévoile sa programmation 2026

Le festival a présenté son affiche finale et la répartition des artistes par journée. La 31e édition se déroulera du jeudi 6 au dimanche 9 août 2026 à Môtiers, dans le Val-de-Travers.

Le festival de Môtiers a soufflé ses 30 bougies l’an dernier. (Photo : Hors Tribu.) Le festival de Môtiers a soufflé ses 30 bougies l’an dernier. (Photo : Hors Tribu.)

Les festivalières et festivaliers savent désormais à quoi ressembleront les quatre jours de Hors Tribu. L’organisation a dévoilé ce jeudi dans un communiqué, la programmation quotidienne de sa 31e édition, attendue du jeudi 6 au dimanche 9 août à Môtiers.

Le festival s’ouvrira jeudi avec notamment Trellan, Claro Que Si, Ely Tina et L’Orage. Vendredi, le public pourra découvrir Analyze, Square Ventura, Bruyante, La Gustav ou encore Love.

La journée de samedi, traditionnellement la plus dense, réunira notamment LeZartiCirque, Morgan, Isia, Knobil, Gorgonz Fusion, Attic Foundation, Abstral + Oadatee, Serotonine, Mysticwood et Atonal sur les différentes scènes du festival.


Brunch et animations pour clôturer le festival

La dernière journée conservera sa formule habituelle avec une entrée à prix libre et le traditionnel brunch dominical. Le public pourra aussi assister à une initiation au cirque, à un spectacle d’improvisation des CAPR ainsi qu’aux prestations de Saint Huber, Ilajan, Cosmic Amazonia, Trois imaginaires, Kalakuta Mentality et LeZartiCirque.

Les horaires détaillés des concerts seront communiqués prochainement. Le festival recherche encore des personnes souhaitant rejoindre l’organisation. Plus d’informations et les prélocations du Festival sont à retrouver sur le site de Hors Tribu. /comm-mlm


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