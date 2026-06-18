Finalistes 2026 du prix BCN innovation connus

Cassio-P, Novoviz et Solar Loop sont les trois finalistes, dévoile la Banque cantonale neuchâteloise ...
Finalistes 2026 du prix BCN innovation connus

Cassio-P, Novoviz et Solar Loop sont les trois finalistes, dévoile la Banque cantonale neuchâteloise jeudi dans un communiqué. Ces entreprises se sont distinguées parmi 23 candidats. La récompense est dotée de 150'000 francs. 

Marcello Bragadin et Filipe Santos se congratulent au moment de l'annonce du résultat, lors de la cérémonie de remise du prix BCN innovation (photo : archives, Damien Carnal).  Marcello Bragadin et Filipe Santos se congratulent au moment de l'annonce du résultat, lors de la cérémonie de remise du prix BCN innovation (photo : archives, Damien Carnal). 

Cassio-P, Novoviz et Solar Loop sont les trois finalistes du prix BCN Innovation 2026. Ces trois entreprises se sont distinguées parmi 23 candidats. Dotée de 150'000 francs, la récompense sera remise le 1er octobre. D’ici là, les finalistes auront une heure pour convaincre le jury, précise la Banque cantonale neuchâteloise. Il s’agit de la 17e édition du plus important prix du genre en Suisse. 

Cassio-P développe des sources laser inédites, destinées à des équipements industriels, médicaux et scientifiques de pointe. NovoViz, start-up neuchâteloise, conçoit des capteurs d’imagerie ultra-sensible, capables de détecter les plus petites particules de lumière et de directement traiter une partie des données grâce à une puce électronique embarquée. Solar Loop veut développer un projet de première centrale suisse de recyclage de modules photovoltaïques. /comm-vco  


 

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