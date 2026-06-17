Une nouvelle plateforme pour du soutien culturel

Simplifier les demandes de subvention et surtout les rassembler en un seul endroit, l’objectif du Canton de Neuchâtel était double. Il a donc engagé une refonte complète de Culturac, sa plateforme existante, en engageant ses partenaires communaux dans une démarche conjointe. Avec leur nouvelle plateforme Portail Culture, le Canton estime instaurer « un cadre harmonisé, au bénéfice direct des personnes actives dans le domaine culturel », selon un communiqué paru ce mercredi.

Le système est piloté par le service de la culture du Canton de Neuchâtel avec l’appui du service informatique. Six communes partenaires participent au projet : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Milvignes, La Grande Béroche et Val-de-Ruz. D’autres communes pourront rejoindre le dispositif à terme.

Le Canton s’est basé sur les retours concernant sa plateforme Culturac, depuis son lancement en 2016. Un panel de représentants des faîtières culturelles ainsi que d’acteurs et d’actrices culturels a participé à des tests en conditions réelles. Les utilisateurs pourront également communiquer leurs observations concernant Portail Culture après sa mise en ligne.





Des démarches simplifiées

L’interface unique a pour but de faciliter toutes les démarches visant à demander une subvention culturelle. Ainsi, la plateforme offrira la possibilité de dupliquer un dossier d’une entité à l’autre, de même qu’un accès à un espace personnel pour suivre l’ensemble des démarches en cours.

Selon le Canton, la charge administrative est considérablement réduite, tant auprès des demandeurs que des autorités. L’accès à la plateforme se fera via le Guichet unique de l’Etat de Neuchâtel. Les demandes déposées au Canton sur Culturac avant le lancement de la plateforme resteront accessibles jusqu’à leur traitement complet. /comm-bla