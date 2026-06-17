Quand humour et terroir font bon ménage

En termes viticoles, on appelle ça un assemblage. Le festival Vignes & Culture reprend à partir de jeudi pour une sixième édition.

La formule, c’est de proposer des soirées qui mélangent spectacle humoristique et convivialité dans des domaines viticoles de Suisse romande. Au programme pour cet été 2026 : 11 artistes, 24 lieux, 27 représentations dans quatre cantons romands. La première soirée dans le canton de Neuchâtel, c’est samedi soir avec Quitterie Dulau au domaine des Trois-Rods à Boudry. Le programme est ici.

On a donc affaire à des artistes et des lieux parfois très différents. Le point commun ? Pour Aurélie Candaux, « c’est la convivialité ». Selon la directrice de l’agence ACP qui organise l’événement, ainsi que la fondatrice de Vignes & Culture, invitée dans la Matinale RTN, « les spectateurs aiment beaucoup se retrouver aux côtés des artistes et comme c’est à taille humaine, il y a une sorte de joie qui émane de ces événements ».

La partie spectacle d’une soirée comme celle-ci dure environ trois-quarts d’heure. Ça peut s’apparenter à une dégustation. « Ça a été créé pour donner envie au public d’aller voir les artistes en salle », explique Aurélie Candaux. /jhi