Pas de Somnambus samedi et dimanche à l’Abbaye de Fleurier

Le service gratuit de retour à domicile des fêtards vallonniers lance un appel à l’aide. En manque de chauffeurs bénévoles, il est contraint d’annuler deux tournées lors de l’Abbaye de Fleurier. Le président de l’Association craint de devoir en supprimer d’autres à l’avenir.
Les fêtards ne pourront pas complètement compter sur le Somnambus pour les ramener après l’Abbaye de Fleurier cette année. En raison d’un manque de chauffeurs bénévoles, le bus ne circulera pas durant les deux premières nuits de l’événement qui démarre dans dix jours. Seule la nuit du lundi au mardi sera assurée par le Somnambus. Tout au long du week-end, les fêtards pourront toutefois compter sur le service de bus mis sur pied chaque année par la Commune de Val-de-Travers.
Lenny Liebe « Cette année, on n’a pas de chauffeur pour le samedi et le dimanche. »
Depuis 30 ans, le Somnambus ramène chaque week-end des dizaines de fêtards vallonniers chez eux. Ce service entièrement gratuit est né d’une initiative privée en 1996. Il est assuré par des chauffeurs bénévoles qui prennent le départ devant l’Alambic à Fleurier tous les vendredis et tous les samedis à 00h30, 1h30, 2h30 et 3h30 du matin. En fonction de l’affluence, les fêtards sont ramenés devant chez eux ou presque dans tout le Val-de-Travers et parfois même un peu plus loin. En plus de ses tournées habituelles, le Somnambus est partenaire de nombreuses manifestations de la région comme l’Abbaye de Fleurier, Hors Tribu ou encore la Mi-été des Bayards. Environ 1'200 personnes sont ainsi ramenées chez elles en toute sécurité chaque année, signe que « le besoin de ce service est réel et qu’il est régulièrement utilisé par la population », note Lenny Liebe, président de l’association du Somambus.
« Pour notre région c’est très utile, nous n’avons pas de transport public après minuit. »
Le Somnambus a besoin de chauffeurs bénévoles
Mais le Somnambus traverse une période alarmante pour le maintien de sa mission : « notre principal défi est le recrutement de nouveaux chauffeurs. Cette année, nous ne pouvons compter que sur 26 bénévoles actifs, c’est trop peu », s’inquiète Lenny Liebe. Sachant que le Somnambus fonctionne deux nuits par semaine, toute l’année, à l’exception de certaines périodes de vacances scolaires, cela représente beaucoup de tournées par chauffeur à effectuer.
Face au manque de bénévoles, l’Association craint de devoir supprimer d’autres tournées à l’avenir. Son président espère que de nouveaux chauffeurs s’engagent rapidement : « quelques soirées de bénévolat par année peuvent faire une vraie différence et permettre au Somnambus de continuer à exister pour les années à venir. » Pour prendre le volant du bus pouvant accueillir huit passagers en plus du chauffeur, « un simple permis de conduire suffit. »
Lenny Liebe « Cette année, on n’a pas de chauffeur pour le samedi et le dimanche. »
Côté finances, soutenu par les communes du Val-de-Travers et par plusieurs sponsors privés, le Somnambus est en bonne santé. « Leur soutien nous permet de couvrir nos frais et de mettre de l’argent de côté pour remplacer le véhicule lorsqu’il arrivera en fin de vie », se réjouit Lenny Liebe, en précisant que le bus actuel a été subventionné par la Commune de Val-de-Travers après l’accident dont le Somnambus a été victime en 2016. /aes