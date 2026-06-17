Pas de Somnambus samedi et dimanche à l’Abbaye de Fleurier

Le Somnambus a besoin de chauffeurs bénévoles

Mais le Somnambus traverse une période alarmante pour le maintien de sa mission : « notre principal défi est le recrutement de nouveaux chauffeurs. Cette année, nous ne pouvons compter que sur 26 bénévoles actifs, c’est trop peu », s’inquiète Lenny Liebe. Sachant que le Somnambus fonctionne deux nuits par semaine, toute l’année, à l’exception de certaines périodes de vacances scolaires, cela représente beaucoup de tournées par chauffeur à effectuer.

Face au manque de bénévoles, l’Association craint de devoir supprimer d’autres tournées à l’avenir. Son président espère que de nouveaux chauffeurs s’engagent rapidement : « quelques soirées de bénévolat par année peuvent faire une vraie différence et permettre au Somnambus de continuer à exister pour les années à venir. » Pour prendre le volant du bus pouvant accueillir huit passagers en plus du chauffeur, « un simple permis de conduire suffit. »