Les nouveaux projecteurs LED de la Maladière sont arrivés

L’action n’était pas sur le terrain mais en hauteur ce mercredi au stade de la Maladière. La première étape du renouvellement de l’éclairage du stade neuchâtelois a été menée par l’entreprise Eli 10 et son consortium EliStadium. Pour réussir cette opération d’envergure, un hélicoptère a été mobilisé. Des cartons de projecteurs ont été acheminés par les airs par le biais de grands filets de transport, afin d’être transportés sur la toiture du stade, au pied des pylônes.

D’ici le 24 juillet, date de la reprise du championnat de Challenge League, deux semaines de montage seront nécessaires, avant une phase de tests, comprenant le branchement et le pointage.