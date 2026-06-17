Les nouveaux projecteurs LED de la Maladière sont arrivés

L’entreprise Eli10 a procédé à la première étape du remplacement des luminaires du stade de ...
Les nouveaux projecteurs LED de la Maladière sont arrivés

L’entreprise Eli10 a procédé à la première étape du remplacement des luminaires du stade de football de Neuchâtel. Une opération de grande envergure a été menée à l’aide d’un hélicoptère.

Des cartons de projecteurs ont été acheminés par hélicoptère sur le toit du stade. Les nouveau luminaires seront par la suite raccordés et testés en vue de la reprise du championnat de Challenge League de football. Des cartons de projecteurs ont été acheminés par hélicoptère sur le toit du stade. Les nouveau luminaires seront par la suite raccordés et testés en vue de la reprise du championnat de Challenge League de football.

L’action n’était pas sur le terrain mais en hauteur ce mercredi au stade de la Maladière. La première étape du renouvellement de l’éclairage du stade neuchâtelois a été menée par l’entreprise Eli 10 et son consortium EliStadium. Pour réussir cette opération d’envergure, un hélicoptère a été mobilisé. Des cartons de projecteurs ont été acheminés par les airs par le biais de grands filets de transport, afin d’être transportés sur la toiture du stade, au pied des pylônes.

D’ici le 24 juillet, date de la reprise du championnat de Challenge League, deux semaines de montage seront nécessaires, avant une phase de tests, comprenant le branchement et le pointage.

Reportage au coeur de l'opération.

Ecouter le son

Une nouvelle ère avec le LED

Les anciens équipements ne répondaient plus aux standards actuels en matière de performance lumineuse, d’efficacité énergétique et d’exigences pour la captation télévisée. Au contraire, cette nouvelle installation permet une qualité de lumière plus performante et qui correspond aux normes de diffusion sportive. Elle permet aussi davantage de réglages, en fonction de l'utilisation du stade, soit pour un entraînement ou pour un match avec ou sans retransmission télévisée.

Selon Eli10, l’économie en énergie atteint 60% sur une année. Au total, 92 projecteurs seront installés sur les quatre mâts et sous le toit des tribunes contre 146 auparavant, pour une consommation qui chutera de 417 à 168 kilowatts/heure. Une économie annuelle estimée à plus de 80'000 francs par la Ville de Neuchâtel. Le Conseil général avait validé un investissement de 1,25 million de francs pour ce projet, éclairage des coursives y compris, en octobre dernier. /lre


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