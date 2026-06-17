Le son monte à Neuchâtel avec la Fête de la Musique

La Fête de la Musique est de retour du 18 au 20 juin dans les rues de Neuchâtel. C’est le seul endroit du canton à organiser des célébrations pour ce rendez-vous du début de l'été. Quatre scènes accueilleront 62 artistes sur trois jours, où il sera possible d’écouter plus de 40 heures de musique.

Malgré l’enthousiasme du public, le festival aurait pu ne pas avoir lieu. « Les coupes budgétaires dans la culture sont de plus en plus grandes », explique Nathalie, responsable de l’organisation et de l’accueil des artistes. L’association de la Fête de la Musique est donc directement impactée. Les subventions n’auraient pas suffi à financer ces trois jours de musique. « Si on n’avait pas eu un soutien énorme de la part des sponsors (commerçants et associations de la Ville) on n’aurait pas pu le faire. »