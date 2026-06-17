Le son monte à Neuchâtel avec la Fête de la Musique

Musique et concerts animeront les rues de Neuchâtel dès jeudi et jusqu’à samedi grâce à la Fête de la musique. Malgré les coupes budgétaires pour la culture, l’association de la Fête de la Musique a tenu le coup, mais pas sans difficultés.
La Fête de la Musique est de retour du 18 au 20 juin dans les rues de Neuchâtel. C’est le seul endroit du canton à organiser des célébrations pour ce rendez-vous du début de l'été. Quatre scènes accueilleront 62 artistes sur trois jours, où il sera possible d’écouter plus de 40 heures de musique.
Malgré l’enthousiasme du public, le festival aurait pu ne pas avoir lieu. « Les coupes budgétaires dans la culture sont de plus en plus grandes », explique Nathalie, responsable de l’organisation et de l’accueil des artistes. L’association de la Fête de la Musique est donc directement impactée. Les subventions n’auraient pas suffi à financer ces trois jours de musique. « Si on n’avait pas eu un soutien énorme de la part des sponsors (commerçants et associations de la Ville) on n’aurait pas pu le faire. »
Nathalie : « On ne va pas se mentir, c’est très dur. »
Grâce aux commerces locaux, cette 23e édition de la Fête de la Musique peut avoir lieu, et des nouveautés ont été apportées. L’année dernière, le festival a décidé de prolonger sur trois jours les festivités, ainsi que d’ajouter deux nouvelles scènes aux deux déjà présentes lors des éditions précédentes. Cette fois-ci, l’association a aussi décidé de créer un programme papier. Une décision étonnante à l’heure où le numérique prend le pas sur le papier, mais cela avait un sens au niveau de la direction artistique et de la praticité. « Les sponsors ont aussi pu faire la publicité de leur commerce qui va pouvoir être valorisée », détaille Nathalie. Une autre raison qui a fait pencher l’organisation pour un programme papier est que beaucoup de personnes apprécient encore avoir un programme physique dans les mains, facilement accessible sans avoir à utiliser son téléphone.
Nathalie et Siri, responsable communication et graphiste : « Il y aura plein de références à cette identité visuelle de bricolage et fait maison. »
Des festivités auront également lieu pour la première fois dans les quartiers du Neubourg et des Chavannes. Musique et animations sont au programme. /lmo