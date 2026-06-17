Le Journal du Jura devient le JdJ, le journal de Bienne et du Grand Chasseral

Dès le 17 juin, le Journal du Jura deviendra le JdJ, le journal de Bienne et du Grand Chasseral ...
Le Journal du Jura devient le JdJ, le journal de Bienne et du Grand Chasseral

Dès le 17 juin, le Journal du Jura deviendra le JdJ, le journal de Bienne et du Grand Chasseral. Le quotidien adopte un nouveau nom, une identité visuelle retravaillée ainsi qu’une plateforme numérique dans la continuité des changements entrepris par le média depuis l’automne 2025.

Dès le 17 juin, le Journal du Jura deviendra le JdJ, le journal de Bienne et du Grand Chasseral. (Photo:JdJ) Dès le 17 juin, le Journal du Jura deviendra le JdJ, le journal de Bienne et du Grand Chasseral. (Photo:JdJ)

Une nouvelle identité visuelle pour le Journal du Jura. Le JdJ, le journal de Bienne et du Grand Chasseral prendra vie dès le 17 juin, nous apprend un communiqué ce mardi. Le quotidien évolue dans le cadre des changements entrepris par l’entreprise Jura Media SA depuis 2025, en devenant co-propriétaire du Journal du Jura et de la radio RJB, aux côtés du groupe BNJ.

Le JdJ conservera la même rédaction, journalistes et collaborateurs, mais changera de plateforme numérique avec lejdj.ch. Avec ces remaniements, le JdJ souhaite « renforcer le lien entre le seul quotidien francophone du canton de Berne et le territoire qu’il couvre, de Bienne aux communes du Grand Chasseral ». Il continuera d’ailleurs de bénéficier d’un bouclage tardif grâce au partenariat conclu avec le centre d’impression Pressor SA. /comm-rle


 

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