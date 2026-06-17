La culture skate prend possession du MEN

L’imaginaire contemporain à l’honneur au Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN). Vendredi, deux nouvelles expositions s’ouvriront aux publics. La première se tient jusqu’au 20 septembre 2026, baptisée Chronique anthropique, elle fait dialoguer le cadre naturel du jardin du musée avec les œuvres de sept étudiants de l’Académie de Meuron. La seconde, Skate of Mind, est consacrée à la culture du skateboard jusqu’au 6 mars 2027. Souvent érigée au rang d’art de vivre, la pratique du skate réunit une véritable communauté autour de codes, d’attitudes et du vocabulaire. « L’exposition traduit la lecture que les skateurs font de leur environnement à travers notamment la photographie et l’art », explique Aurélie Carré, directrice du MEN : « C’est une exploration dans toute la richesse et la diversité d’une pratique qui se veut avant tout vivante. » Deux photographes y présentent notamment leurs œuvres inédites : le Zurichois Alan Maag et le Lyonnais Fred Mortagne.