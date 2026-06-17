La culture skate prend possession du MEN

Entre sport, art, éthique et philosophie. Dès vendredi, le Musée d’ethnographie de Neuchâtel fait la part belle à la culture du skateboard dans sa nouvelle exposition baptisée Skate of Mind. Le parc de l’institution accueille pour sa part des œuvres réalisées par des élèves de l’Académie de Meuron.
L’imaginaire contemporain à l’honneur au Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN). Vendredi, deux nouvelles expositions s’ouvriront aux publics. La première se tient jusqu’au 20 septembre 2026, baptisée Chronique anthropique, elle fait dialoguer le cadre naturel du jardin du musée avec les œuvres de sept étudiants de l’Académie de Meuron. La seconde, Skate of Mind, est consacrée à la culture du skateboard jusqu’au 6 mars 2027. Souvent érigée au rang d’art de vivre, la pratique du skate réunit une véritable communauté autour de codes, d’attitudes et du vocabulaire. « L’exposition traduit la lecture que les skateurs font de leur environnement à travers notamment la photographie et l’art », explique Aurélie Carré, directrice du MEN : « C’est une exploration dans toute la richesse et la diversité d’une pratique qui se veut avant tout vivante. » Deux photographes y présentent notamment leurs œuvres inédites : le Zurichois Alan Maag et le Lyonnais Fred Mortagne.
Aurélie Carré: « Nous allons parler de la scène de Neuchâtel, de Bâle et du Locle. »
Quand on parle de la culture skate, impossible de ne pas penser à la Californie, berceau de cette pratique. Le Musée d’ethnographie fait la part belle à cet « American dream » à travers la pop culture. Toutefois, le skateboard s’est aujourd’hui popularisé dans le monde entier. « On répertorie notamment dans l’expo tous les spots emblématiques de la planète », ajoute la directrice.
« C'était important pour nous de montrer la richesse des variations. »
Cette rétrospective ne suit pas un ordre chronologique, mais prend la forme d’une expo-labo amenée à évoluer pendant les neuf mois de sa présentation. « Des ateliers vont permettre de créer de nouveau module qui viendront s’ajouter à l’espace et pourront se skater », décrit la directrice. Des séances d’initiation seront d’ailleurs ouvertes au public tous les mois pour leur faire découvrir ce sport. Les initiés pourront également y trouver leur compte lors des afterworks organisés par le MEN. « Ils vont pouvoir rider le musée », se réjouit Aurélie Carré. Les expositions Skate of Mind ainsi que Chronique anthropique seront toutes les deux vernies vendredi 19 juin dès 18h. /crb