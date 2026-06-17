« Faites-nous rire » : De la musique, de la danse et du poulet pour David Charles

Pour son dernier passage de la saison dans « La Matinale », David Charles a choisi de se livrer un peu plus que d’habitude. Après deux ans de chroniques matinales, l’humoriste a profité de l’occasion pour dresser un autoportrait aussi sincère que décalé. Au programme : ses trois grandes passions. D’abord la musique, cette bande-son capable de transformer une journée ordinaire en moment mémorable. Ensuite la danse, qu’il célèbre comme un remède universel à la morosité, entre déhanchements assumés et références aux rythmes qui font bouger les foules. Une déclaration d’amour aux petits plaisirs qui donnent du relief au quotidien.

Mais la véritable surprise est venue de sa troisième passion : la cuisine. Ou plus précisément… le poulet. Inspiré par les recettes de sa compagne, David Charles revendique désormais son statut autoproclamé de « kitchen king », avec l’enthousiasme de quelqu’un qui a trouvé sa vocation entre deux épices et un plat mijoté. Fidèle à son style, notre humoriste mêle autodérision, tendresse et bonne humeur pour conclure la saison sur une note chaleureuse, qui rappelle qu’au fond, le bonheur tient parfois à trois choses simples : une bonne chanson, quelques pas de danse… et un excellent poulet partagé.