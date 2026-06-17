Boudry : des comptes bénéficiaires pour une bonne santé financière

La Commune de Boudry table à nouveau sur des comptes bénéficiaires, au résultat encore meilleur qu’escompté. Le budget prévoyait un bénéfice de 1,7 millions de francs. Celui-ci a grimpé à 4 millions dans les lignes de comptes. Le résultat net de l’exercice s’élève même à 9,5 millions de francs, en raison d’une écriture comptable extraordinaire. En 2025, un préfinancement de 5 millions de francs avait été validé pour la réalisation du futur réservoir communal, estimé à 14 millions.

Dans son communiqué, ce mercredi, la Commune relève toutefois que le bénéfice 2025 est inférieur à ceux enregistrés en 2023 et 2024, particulièrement élevés en raison de revenus sur les personnes morales très élevés. Il est tout de même nettement supérieur aux résultats avant 2022.

Les recettes fiscales des personnes physiques enregistrent une légère progression, notamment en lien avec la croissance démographique de la commune. Celles des personnes morales demeurent à un niveau élevé, même si une part importante est concentrée sur un nombre restreint de contribuables. Le Conseil communal appelle donc à la prudence et à une vision à long terme.

Au niveau des investissements réalisés, ils s’élèvent à près de 7 millions de francs, soit près de 70% des 10 millions inscrits au budget. Le Conseil communal estime donc que la santé financière de Boudry est bonne et permet d’aborder les prochaines années avec confiance. D’importants investissements sont toutefois prévus, comme la rénovation et construction du collège de Longueville, ainsi que des charges dépendant du Canton. Les comptes 2025 doivent être validés lors de la séance du Conseil général, le 29 juin prochain. /comm-bla