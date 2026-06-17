Alerte canicule de degré 3 : le Canton rappelle les bons gestes

La canicule est attendue de jeudi à lundi. Selon MétéoSuisse, des températures maximales entre 32 et 37 degrés sont attendues durant la journée. Pendant la nuit, la température ne devrait pas descendre en-dessous des 18 à 24 degrés. Via un communiqué, ce mercredi, le service cantonal de la santé publique rappelle les conséquences graves possibles : déshydratation et coup de chaleur, notamment, pouvant même mener jusqu’au décès.

Le Canton recommande de porter une attention toute particulière aux personnes vulnérables, à savoir les personnes âgées, les personnes dépendantes, les personnes atteintes d’une maladie chronique, les enfants de moins de quatre ans et les nourrissons. Il est important de s’assurer que ces personnes boivent régulièrement et suffisamment et que leur état de conscience n’est pas altéré.

Des précautions particulières sont à observer également pour les personnes oeuvrant sur des chantiers, pratiquant des activités sportives ou participant à des manifestations en plein air aux heures les plus chaudes.





Des gestes simples

Le Canton de Neuchâtel souligne l’importance de gestes simples, comme préserver la fraîcheur du logement, s’hydrater suffisamment, porter des vêtements légers et amples, manger léger et éviter les activités physiques aux heures chaudes. Une page dédiée sur le site internet cantonal rappelle les principales recommandations. /comm-bla