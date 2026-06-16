Trois artistes neuchâtelois sélectionnés pour une résidence artistique à Paris

Le premier artiste à rejoindre Paris sera Jon Merz. Né en 1981 à Neuchâtel, le peintre a été formé à la Haute Ecole des Arts de Berne puis à l’Académie des Beaux-Arts de Hambourg. Il séjournera dans la capitale française du 1er juillet au 30 décembre 2026 pour créer une série d’œuvres reprenant des thèmes comme la place de l’homme dans la nature, le désir et la mémoire.

Il sera suivi par Roxane Christinet, du 1er janvier en 30 juin 2027. L’artiste pluridisciplinaire investira l’espace pour produire des pièces textiles, tout en développant un nouveau projet sonore en lien avec des artistes de la scène noise parisienne.

Enfin, la dernière à rejoindre la ville lumière sera Marie-Dominique Delefortrie, du 1er juillet au 31 décembre 2027. L’artiste reprend la notion de « dérive urbaine », définie par l’écrivain Guy Debord, pour parcourir la ville sans itinéraire précis, invitant à une exploration sensible et active des espaces urbains. Elle s’intéressera aux objets abandonnés ou déplacés dans des contextes inattendus à travers l’exercice de la peinture.

Chacun des futurs résidents bénéficiera d’une bourse de 12'000 francs, accompagnée d’un montant forfaitaire de 2'000 francs pour les déplacements. Selon le Canton de Neuchâtel, la mise à disposition de cet atelier favorise la diffusion de la créativité neuchâteloise à l’étranger, ainsi que le rayonnement culturel du canton. /comm-bla