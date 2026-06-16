Sept personnes interpellées pour des escroqueries aux faux policiers

Entre le 13 et le 14 juin 2026, un coup de filet a permis d’interpeller sept personnes dans ...
Sept personnes interpellées pour des escroqueries aux faux policiers

Entre le 13 et le 14 juin 2026, un coup de filet a permis d’interpeller sept personnes dans le canton de Neuchâtel et d’autres cantons romands dans le cadre de plusieurs affaires d’escroqueries dites « aux faux policiers ». Le préjudice total est supérieur à 88'000 francs.

Au total, sept personnes ont été interpellées dans différentes villes de Suisse romande pour des affaires aux faux policiers. Au total, sept personnes ont été interpellées dans différentes villes de Suisse romande pour des affaires aux faux policiers.

Une escroquerie commise dans le canton de Neuchâtel a déclenché la première série d’interpellations, samedi dernier. Deux personnes ont été arrêtées à Morgins (VS) par des agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Elles sont soupçonnées d’être impliquées dans plusieurs vols commis au préjudice de personnes âgées dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Genève. Le montant estimé du préjudice atteint environ 50'000 francs sous forme d’argent liquide et de bijoux.

Le lendemain, 14 juin 2026, trois nouvelles interpellations ont été effectuées à Fleurier. L’entier du butin, soit 10'500 francs et des bijoux, a été retrouvé dans le véhicule des auteurs. Le même jour, une femme était interpellée à Genève, ayant causé un préjudice de 33'000 francs, et à Yverdon un jeune homme vaudois âgé de 21 ans, soupçonné d’avoir agi comme coursier dans une affaire ayant causé un préjudice de plusieurs centaines de francs, ainsi que le vol de bijoux.

A l’exception du jeune homme arrêté à Yverdon, tous sont des ressortissants français âgés de 18 à 23 ans. /comm-bla


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