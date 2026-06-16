Occupation aux anciens abattoirs de Serrières : le collectif ABAL quitte les lieux

Mis sous pression par une plainte déposée par la Ville de Neuchâtel, annoncée lundi soir lors ...
Occupation aux anciens abattoirs de Serrières : le collectif ABAL quitte les lieux

Mis sous pression par une plainte déposée par la Ville de Neuchâtel, annoncée lundi soir lors de la séance du Conseil général, le collectif qui occupait illégalement les anciens abattoirs a plié bagage.

Le collectif ABAL occupait les anciens abattoirs de Serrières depuis le 6 juin. Le collectif ABAL occupait les anciens abattoirs de Serrières depuis le 6 juin.

L’occupation a pris fin. Le collectif ABAL a pris la décision de quitter les anciens abattoirs de Serrières dans la nuit du lundi 15 juin. Ce départ intervient juste après l’annonce d’une plainte déposée par la Ville de Neuchâtel pour occupation illégale et violation de domicile, auprès de la Police neuchâteloise et du Ministère public.

Dans un communiqué, le collectif explique sa décision par les impératifs de sécurité pour les occupants et par la réalité financière, ne désirant pas « s’enliser dans un rapport de force judiciaire coûteux et anxiogène que la Ville a elle-même initié ».

Le collectif annonce toutefois poursuivre son combat en faveur d’un espace culturel autogéré, abordable et accessible à Neuchâtel. Une pétition de soutien, en ligne, a récolté près de 1200 signatures. Un rassemblement est prévu ce mardi à 18h30 devant l'Hôtel de Ville, à Neuchâtel./comm-bla


 

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