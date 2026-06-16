Les Vignolants font santé pour leurs 75 ans

Verre à la main, vêtus d’une robe jaune et rouge… Ses membres sont facilement reconnaissables. La Compagnie des Vignolants a 75 ans cette année. Des décennies passées à promouvoir et défendre le vin neuchâtelois et les produits du terroir. Des festivités se tiennent le 20 juin à Boudry.
Vous les voyez défiler en robe rouge et jaune lors de l’ouverture de la Fête des Vendanges et dans bon nombre de manifestations neuchâteloises. La Compagnie des Vignolants a été fondée le 6 octobre en 1951 par les représentants des 19 communes viticoles du Littoral. Ils promettent alors solennellement « de tout mettre en œuvre, en tous lieux et en tout temps, pour travailler au bien du vignoble neuchâtelois et de défendre ses nobles produits, le blanc et le rouge. »
Pour y parvenir, « on fait la promotion du vin neuchâtelois, on en parle partout, on organise des dégustations. C’est notre rôle », explique Sandra Berger, grand maître des cérémonies.
Sandra Berger : « Pour défendre le vin neuchâtelois eh bien on en boit et on en faire boire aux gens ! »
La plus vieille confrérie bachique du canton en activité se distingue des autres parce qu’elle a été créée par les instances politiques. Des politiciens qui sont indispensables à la vie des Vignolants, précise Sandra Berger. « C’est eux qui nous font vivre. Sans eux, on n’existerait pas. Les autorités paient des cotisations et nous, nous faisons la promotion des vins de leur commune à gauche à droite. » La confrérie compte actuellement environ 280 membres. « N’importe qui peut en faire partie, sous parrainage, tant qu’il y a le plaisir de partager un verre de vin », ajoute Sandra Berger.
« On privilégie toujours un peu ceux qui ont des liens avec la politique ou avec la vigne »
Autre spécificité de la Compagnie des Vignolants du vignoble neuchâtelois, son ambassade au Canada fondée dans les années 1980. /jpp