Les Vignolants font santé pour leurs 75 ans

Verre à la main, vêtus d’une robe jaune et rouge… Ses membres sont facilement reconnaissables ...
Les Vignolants font santé pour leurs 75 ans

Verre à la main, vêtus d’une robe jaune et rouge… Ses membres sont facilement reconnaissables. La Compagnie des Vignolants a 75 ans cette année. Des décennies passées à promouvoir et défendre le vin neuchâtelois et les produits du terroir. Des festivités se tiennent le 20 juin à Boudry.

Les Vignolants lèvent leur verre, comme toujours, avec du vin neuchâtelois. Les Vignolants lèvent leur verre, comme toujours, avec du vin neuchâtelois.

Vous les voyez défiler en robe rouge et jaune lors de l’ouverture de la Fête des Vendanges et dans bon nombre de manifestations neuchâteloises. La Compagnie des Vignolants a été fondée le 6 octobre en 1951 par les représentants des 19 communes viticoles du Littoral. Ils promettent alors solennellement « de tout mettre en œuvre, en tous lieux et en tout temps, pour travailler au bien du vignoble neuchâtelois et de défendre ses nobles produits, le blanc et le rouge. »

Pour y parvenir, « on fait la promotion du vin neuchâtelois, on en parle partout, on organise des dégustations. C’est notre rôle », explique Sandra Berger, grand maître des cérémonies.

Sandra Berger : « Pour défendre le vin neuchâtelois eh bien on en boit et on en faire boire aux gens ! »

Ecouter le son

La plus vieille confrérie bachique du canton en activité se distingue des autres parce qu’elle a été créée par les instances politiques. Des politiciens qui sont indispensables à la vie des Vignolants, précise Sandra Berger. « C’est eux qui nous font vivre. Sans eux, on n’existerait pas. Les autorités paient des cotisations et nous, nous faisons la promotion des vins de leur commune à gauche à droite. » La confrérie compte actuellement environ 280 membres. « N’importe qui peut en faire partie, sous parrainage, tant qu’il y a le plaisir de partager un verre de vin », ajoute Sandra Berger.

« On privilégie toujours un peu ceux qui ont des liens avec la politique ou avec la vigne »

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Autre spécificité de la Compagnie des Vignolants du vignoble neuchâtelois, son ambassade au Canada fondée dans les années 1980. /jpp


 

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