Les Vignolants font santé pour leurs 75 ans

Vous les voyez défiler en robe rouge et jaune lors de l’ouverture de la Fête des Vendanges et dans bon nombre de manifestations neuchâteloises. La Compagnie des Vignolants a été fondée le 6 octobre en 1951 par les représentants des 19 communes viticoles du Littoral. Ils promettent alors solennellement « de tout mettre en œuvre, en tous lieux et en tout temps, pour travailler au bien du vignoble neuchâtelois et de défendre ses nobles produits, le blanc et le rouge. »

Pour y parvenir, « on fait la promotion du vin neuchâtelois, on en parle partout, on organise des dégustations. C’est notre rôle », explique Sandra Berger, grand maître des cérémonies.