« Les Experts » : ce que dit vraiment le droit du travail sur les vacances

L'une des croyances les plus répandues veut que chaque salarié puisse choisir librement ses dates de vacances. En réalité, le droit suisse prévoit un équilibre entre les souhaits du collaborateur et les besoins de l'entreprise. Si l'employeur doit tenir compte des préférences de ses employés dans la mesure du possible, il conserve le dernier mot quant à l'organisation des congés. Autre point souvent méconnu : les vacances ont vocation à être prises. Elles ne peuvent pas systématiquement être reportées d'année en année, ni remplacées par une compensation financière, sauf dans des situations particulières comme la fin des rapports de travail.

Les congés peuvent également être source d'interrogations lorsqu'un imprévu survient. Tomber malade pendant ses vacances ne signifie pas automatiquement perdre ses jours de repos : encore faut-il que l'état de santé empêche réellement de profiter des congés, certificat médical à l'appui. Quant à l'idée d'une déconnexion totale, elle connaît parfois quelques nuances. Si les sollicitations ponctuelles existent, notamment en cas d'urgence, elles doivent rester exceptionnelles. Dans tous les cas, une bonne communication et une anticipation suffisante permettent souvent d'éviter les malentendus, aussi bien du côté des employeurs que des salariés.

Les conseils de notre experte, Maître Hélène Ecoutin-Dupuy, avocate spécialisée en droit du travail à l’étude NVLE à Neuchâtel :