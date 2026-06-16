« Les Experts » : ce que dit vraiment le droit du travail sur les vacances

Choix des dates, jours non pris, maladie pendant les congés ou sollicitations professionnelles au bord de la piscine : les vacances sont parfois entourées de nombreuses idées reçues. Si elles représentent un droit fondamental pour les salariés, elles obéissent aussi à des règles précises. Décryptage avec Maître Hélène Ecoutin-Dupuy, avocate spécialisée en droit du travail.
L'une des croyances les plus répandues veut que chaque salarié puisse choisir librement ses dates de vacances. En réalité, le droit suisse prévoit un équilibre entre les souhaits du collaborateur et les besoins de l'entreprise. Si l'employeur doit tenir compte des préférences de ses employés dans la mesure du possible, il conserve le dernier mot quant à l'organisation des congés. Autre point souvent méconnu : les vacances ont vocation à être prises. Elles ne peuvent pas systématiquement être reportées d'année en année, ni remplacées par une compensation financière, sauf dans des situations particulières comme la fin des rapports de travail.
Les congés peuvent également être source d'interrogations lorsqu'un imprévu survient. Tomber malade pendant ses vacances ne signifie pas automatiquement perdre ses jours de repos : encore faut-il que l'état de santé empêche réellement de profiter des congés, certificat médical à l'appui. Quant à l'idée d'une déconnexion totale, elle connaît parfois quelques nuances. Si les sollicitations ponctuelles existent, notamment en cas d'urgence, elles doivent rester exceptionnelles. Dans tous les cas, une bonne communication et une anticipation suffisante permettent souvent d'éviter les malentendus, aussi bien du côté des employeurs que des salariés.
Les conseils de notre experte, Maître Hélène Ecoutin-Dupuy, avocate spécialisée en droit du travail à l’étude NVLE à Neuchâtel :
Au-delà des cartes postales et des valises à boucler, les vacances reposent donc sur un cadre légal qu'il est utile de connaître. Quelques règles simples, un peu d'organisation et une bonne dose d'anticipation suffisent généralement à partir l'esprit léger. Et si tout est en ordre avant le départ, il ne reste plus qu'à se concentrer sur la seule question qui compte vraiment : mer, montagne... ou sieste à l'ombre d'un parasol ? /rde