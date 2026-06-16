Ciposa se montre au salon de la haute précision

Le G7 sème le trouble à l’EPHJ

Le forum qui réunit les dirigeants de sept grandes démocraties industrialisées a lieu cette semaine à Evian, non loin du salon mondial de la haute précision. Et cela questionne bon nombre d’exposants. Peut-on accéder facilement à Genève depuis l’étranger ? Les clients voudront-ils venir ? Selon Florian Stauffer, « il y a une crainte sur la baisse de fréquentation, certains clients ne sont pas sûrs de venir à cause du G7 ». Il rassure toutefois : « On a déjà des équipes sur place depuis lundi et elles nous ont rapporté que, dans la ville de Genève elle-même, c’est à peine visible qu’il y a une manifestation. Finalement, la vie a donc l’air assez normale. »