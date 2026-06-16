Ciposa se montre au salon de la haute précision

L’entreprise neuchâteloise basée à Hauterive exposera son savoir-faire au salon EPHJ, le rendez-vous mondial de la haute précision, dès aujourd’hui et jusqu’à vendredi. La firme altaripienne figure parmi les six sociétés nominées pour le Grand Prix des exposants.
Le salon mondial de la haute précision, l’EPHJ, ouvre ses portes aujourd’hui à Palexpo, à Genève. Il se tiendra jusqu’à vendredi. Parmi les exposants, une entreprise neuchâteloise spécialisée dans le micro-assemblage se distingue. Ciposa fait partie des six sociétés nominées pour le Grand Prix des exposants. La firme altaripienne est en lice pour son invention nommée « Smart Dispensing », une solution qui automatise la micro-déposition en apprenant le geste humain. Elle reproduit ensuite ce geste sur un robot à trois axes avec une précision de plus ou moins cinq micromètres. Autrement dit, la machine peut reproduire un geste humain avec une marge d’erreur environ vingt fois plus fine qu’un cheveu, ce qui est essentiel dans des domaines comme l’horlogerie, le collage technique, le micro-assemblage et la photonique.
Florian Stauffer : « La solution permet d’enregistrer des mouvements et de les retranscrire en mouvements mécaniques. »
Lors de cet événement, le CEO de Ciposa, Florian Stauffer, souhaitera aussi mettre en avant le savoir-faire régional. « L’Arc jurassien possède un tissu économique très riche. Il regroupe un très grand nombre de compétences », explique-t-il. Il participera notamment à une table ronde pour valoriser ces éléments. Florian Stauffer souhaite aussi évoquer les difficultés de croissance que peuvent rencontrer des entreprises comme la sienne, notamment en raison de la taille de la Suisse et des coûts de production élevés.
« La difficulté que l’on a chez nous, c’est d’être capable de grandir. »
L’objectif, justement, pour Ciposa ces prochaines années, est de grandir. Pour y parvenir, l’entreprise a déjà planifié la construction d’un nouveau bâtiment à la pointe de la technologie. Enveloppe Minergie, gestion précise de la température intérieure de l’usine et production d’électricité pour s’approcher au maximum de l’autosuffisance : c’est le prix à payer pour tenter de faire diminuer les coûts de production. « Ciposa avait besoin de se projeter sur un seul site. Ce projet s’inscrit dans une démarche de durabilité. Ces dernières années, les pics de consommation électrique ont eu une répercussion importante sur les charges. On espère lisser ces coûts, voire même s’en affranchir », ajoute Florian Stauffer.
« On a une certaine consommation, il faut être capable d’autogénérer son énergie. »
Le G7 sème le trouble à l’EPHJ
Le forum qui réunit les dirigeants de sept grandes démocraties industrialisées a lieu cette semaine à Evian, non loin du salon mondial de la haute précision. Et cela questionne bon nombre d’exposants. Peut-on accéder facilement à Genève depuis l’étranger ? Les clients voudront-ils venir ? Selon Florian Stauffer, « il y a une crainte sur la baisse de fréquentation, certains clients ne sont pas sûrs de venir à cause du G7 ». Il rassure toutefois : « On a déjà des équipes sur place depuis lundi et elles nous ont rapporté que, dans la ville de Genève elle-même, c’est à peine visible qu’il y a une manifestation. Finalement, la vie a donc l’air assez normale. »
« Les accès ont l’air tout à fait bons. »
L’EPHJ, le salon mondial de la haute précision, se déroule depuis ce mardi et jusqu’à vendredi à Palexpo, à Genève. /yca