Ces murs qui nous parlent

Pour ce neuchâtelois la peinture c’est aussi un moyen de laisser sa trace dans l’espace public. « On ne m’a jamais donné la parole pour différentes choses dans ma vie, donc je suis un peu révolté. Les graffitis ça me permet de la prendre. Écrire mon nom, ça témoigne du fait que j’existe. »

L’illégalité de sa passion n’est pas toujours choisie par conviction. Bien sûr, pour ce graffeur neuchâtelois, le côté illicite fait partie de la pratique. Toutefois, il estime que le territoire cantonal manque d’espaces d’expressions. « Franchement, si l’on avait quelques murs où faire nos peintures en toute légalité ce serait chouette », estime l’artiste.