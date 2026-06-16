Autrefois pionnier, le Canton de Neuchâtel réintroduit le vote électronique

C’est un retour qui sera très attendu du point de vue sécuritaire : le vote électronique est réintroduit dans le canton de Neuchâtel. Autrefois pionnier dans le domaine, le Canton avait proposé cette manière de voter lors de 56 scrutins, entre 2005 et 2019.

A la suite de quoi, La Poste avait retiré son système de vote électronique afin de procéder à des corrections nécessaires en raison d’erreurs mises à jour dans le code source. Les Cantons de Neuchâtel, Fribourg, Bâle-Ville et Thurgovie l’utilisaient à l’époque.

Depuis 2023 et après une phase de bilan et de correction, ainsi que d’adaptation des bases légales, les essais ont repris dans les Cantons de Bâle-Ville, Saint-Gall, Thurgovie et des Grisons.





Une inscription nécessaire

Afin de s’assurer de la sécurité de cette manière de voter, une inscription préalable via le Guichet unique sera demandée. Les électrices et électeurs devront disposer d’un compte privé, puis s’inscrire spécifiquement au vote électronique.

Une fois l’inscription validée, elle restera valable pour les scrutins suivants celui du dimanche 29 novembre 2026. Cette inscription devra toutefois être réalisée avant 30 jours ouvrables précédant le scrutin. L'électeur ne recevra plus, par la suite, ses documents par courrier mais uniquement de manière informatique. Une limite de 30% de l'électorat neuchâtelois est par ailleurs fixée par l'ordonnance fédérale sur les droits politiques. Une fois ce taux atteint, l'inscription au vote électronique ne sera plus possible.

La sécurité sera au cœur des enjeux et une commission électorale, composée de députées et députés, surveillera le déroulement du vote. Une page d’information dédiée sur le site internet de l’Etat présente les conditions d’inscription, les démarches à effectuer ainsi que les informations utiles. /comm-bla