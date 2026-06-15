Sécurité renforcée sur l'ouest du lac de Neuchâtel

La sécurité sur le lac de Neuchâtel est renforcée. La Région de défense incendie du Littoral neuchâtelois annonce ce lundi un nouveau partenariat avec la société Stormcross, basée à Saint-Aubin. Le but : renforcer la rapidité d’intervention en cas d’urgence sur le secteur ouest.

Une phase pilote commence dès ce 15 juillet, durant laquelle Stormcross assurera un rôle de premier répondant pour les opérations de sauvetage simple entre Vaumarcus et la Pointe du Grain. Cette collaboration vient compléter le dispositif actuel de sauvetage lacustre, qui comprend notamment la Société de Sauvetage du Bas-Lac sur le secteur Est du lac de Neuchâtel.

En cas d'urgence sur le lac, le numéro d'urgence reste le 117. La centrale engagera ensuite les secours les plus à même d'intervenir en fonction de la situation. /comm-bla