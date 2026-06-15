Sécurité renforcée sur l'ouest du lac de Neuchâtel

Les urgences sur l'ouest du lac de Neuchâtel, de Vaumarcus à la Pointe du Grain, pourront désormais ...
Sécurité renforcée sur l'ouest du lac de Neuchâtel

Les urgences sur l'ouest du lac de Neuchâtel, de Vaumarcus à la Pointe du Grain, pourront désormais être gérées par la société Stormcross, basée à Saint-Aubin.

La sécurité sur le lac de Neuchâtel se renforce avec un nouveau partenariat avec la société Stormcross. (Photo : Ville de Neuchâtel) La sécurité sur le lac de Neuchâtel se renforce avec un nouveau partenariat avec la société Stormcross. (Photo : Ville de Neuchâtel)

La sécurité sur le lac de Neuchâtel est renforcée. La Région de défense incendie du Littoral neuchâtelois annonce ce lundi un nouveau partenariat avec la société Stormcross, basée à Saint-Aubin. Le but : renforcer la rapidité d’intervention en cas d’urgence sur le secteur ouest.

Une phase pilote commence dès ce 15 juillet, durant laquelle Stormcross assurera un rôle de premier répondant pour les opérations de sauvetage simple entre Vaumarcus et la Pointe du Grain. Cette collaboration vient compléter le dispositif actuel de sauvetage lacustre, qui comprend notamment la Société de Sauvetage du Bas-Lac sur le secteur Est du lac de Neuchâtel.

En cas d'urgence sur le lac, le numéro d'urgence reste le 117. La centrale engagera ensuite les secours les plus à même d'intervenir en fonction de la situation. /comm-bla


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Fréquentation record pour les Journées du patrimoine mondial

Fréquentation record pour les Journées du patrimoine mondial

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 15:32

Renouvellement au sein du Comité stratégique de la HEP-BEJUNE

Renouvellement au sein du Comité stratégique de la HEP-BEJUNE

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 15:25

Le Canton de Neuchâtel a investi 14 millions de francs pour soutenir ses entreprises

Le Canton de Neuchâtel a investi 14 millions de francs pour soutenir ses entreprises

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 16:23

A20 : fermetures nocturnes entre Boudevilliers et Vauseyon

A20 : fermetures nocturnes entre Boudevilliers et Vauseyon

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 12:16

Articles les plus lus

Votations fédérales : deux « non » à Neuchâtel

Votations fédérales : deux « non » à Neuchâtel

Région    Actualisé le 14.06.2026 - 18:30

Neuchâtel inscrit le droit des aînés dans sa Constitution

Neuchâtel inscrit le droit des aînés dans sa Constitution

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 06:45

« Ma Commune à la Une » : Val-de-Travers

« Ma Commune à la Une » : Val-de-Travers

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 11:23

Quatre jours de joie et de liesse à Festi’neuch

Quatre jours de joie et de liesse à Festi’neuch

Région    Actualisé le 15.06.2026 - 16:24