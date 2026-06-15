Plus de sous et de membres pour les associations de pêcheurs

Les permis de pêche devraient coûter plus cher à l’avenir dans le canton de Neuchâtel. Et c’est tant mieux estime Thierry Christen, le président de l’Association des pêcheurs de la Gaule. La société de pêche qui taquine le poisson sur le haut du canton et la Fario, son pendant pour le bas, sont regroupées sous la bannière de la Fédération neuchâteloise des pêcheurs en rivière. La FNPR appelle cette modification de ses vœux depuis plus de 15 ans, assure Thierry Christen. Pour la Fédération, il s’agit de mettre sur un pied d’égalité les pêcheurs affiliés à une société et les autres.

Pour autant que le Grand conseil donne son aval et qu’il n’y ait pas de référendum, c’est au Conseil d’État qu’il incombera de fixer les catégories de permis et leur tarif par voie règlementaire. Ceci devrait permettre, écrit l’État dans son rapport « une adaptation plus souple du dispositif aux besoins futurs ». Jusque-là, les types d’autorisations et leur prix figurent noir sur blanc dans la loi sur la fune aquatique.

Le projet de modification du texte prévoit que le montant du permis annuel n’excède pas 190 francs. Une augmentation de 40 francs, soit le prix de la cotisation à l’une ou l’autre des associations régionales.