« Ma Commune à la Une » : Val-de-Travers

Val-de-Travers, les passions se transmettent et se réinventent au fil des générations. C'est ce qu'ont illustré les deux sujets mis en lumière par Gabriel Risold dans les colonnes du Courrier du Val-de-Travers ces dernières semaines. D'un côté, la Société d'apiculture du Val-de-Travers, fondée en 1886, qui a célébré ses 140 ans en ouvrant ses portes au public afin de faire découvrir les multiples facettes d'une activité exigeante, aujourd'hui confrontée à de nouveaux défis comme le changement climatique ou la prolifération du frelon asiatique. Pour ses membres, l'objectif est clair : partager leur passion et susciter de nouvelles vocations afin d'assurer la relève.

À l'autre extrémité du spectre associatif, Robert Barbezat incarne une dynamique plus récente, mais portée par le même engagement. En créant une antenne du Boxing Club Fribourg au Val-de-Travers, l'ancien boxeur souhaite offrir aux athlètes locaux un encadrement orienté vers la compétition et la performance. Deux initiatives différentes, mais qui reposent sur un socle commun : des femmes et des hommes investis, désireux de transmettre leur expérience et de faire vivre le tissu local. Entre préservation des traditions et émergence de nouveaux projets, le Val-de-Travers démontre une fois encore que son dynamisme s'appuie avant tout sur l'énergie de ses passionnés.