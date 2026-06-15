Les villes du Haut rejoignent « Urbasan »

Quel est l’impact de notre cadre de vie sur notre santé ? C’est la question à laquelle veut répondre le projet de recherche scientifique participatif « Urbasan ». Projet auquel s’associent les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Développée notamment par l’EPFL et les HUG, cette étude vise à permettre aux communes de mieux identifier les besoins de leur population afin d’adapter leurs politiques publiques et leurs aménagements urbains, expliquent les deux collectivités neuchâteloises dans un communiqué diffusé ce lundi.

Comme il s’agit d’un projet participatif, la population est sollicitée. Elle est invitée à répondre en ligne à différents questionnaires scientifiques. Des questions qui portent sur le sommeil, le stress, le bien-être ou encore la qualité de vie au quotidien.

L’étude est prévue pour durer quatre ans. Pour les autorités chaux-de-fonnières et locloises, ses résultats pourront notamment « contribuer à mieux orienter certaines réflexions liées à l’aménagement urbain, à la mobilité, aux espaces verts, à la lutte contre les îlots de chaleur, à la qualité du sommeil ou encore à la prévention en matière de santé publique. La Chaux-de-Fonds et Le Locle ».

Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’information et s’inscrire directement sur les sites internet officiels de la Métropole horlogère et de la Mère commune. /comm-cwi