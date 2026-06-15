A20 : fermetures nocturnes entre Boudevilliers et Vauseyon

Des travaux de réfection de la chaussée entraîneront la fermeture nocturne de l’A20 entre la ...
A20 : fermetures nocturnes entre Boudevilliers et Vauseyon

Des travaux de réfection de la chaussée entraîneront la fermeture nocturne de l’A20 entre la jonction de Boudevilliers et l’échangeur de Vauseyon, en direction de Neuchâtel, du lundi 15 au vendredi 19 juin. Des déviations seront mises en place.

Les travaux seront reportés en cas d'intempéries. (Photo : Google maps.) Les travaux seront reportés en cas d'intempéries. (Photo : Google maps.)

Les automobilistes circulant sur l’A20 devront adapter leurs trajets cette semaine. En raison de travaux de réfection de l’enrobé, l’autoroute sera bouclée chaque nuit entre la jonction de Boudevilliers (n°9) et l’échangeur de Vauseyon (n°11), en direction de Neuchâtel.

La fermeture est prévue du lundi 15 au vendredi 19 juin 2026, entre 22h et 5h. Les véhicules seront contraints de quitter l’autoroute et de suivre la déviation mise en place sur le réseau routier secondaire, selon un communiqué transmis ce lundi.

Ces interventions dépendent toutefois des conditions météorologiques. En cas de mauvais temps, les travaux pourraient être reportés à une date ultérieure, précise l’Office fédéral des routes. /comm-mlm


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