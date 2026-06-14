Votations fédérales : deux « non » à Neuchâtel

Deux objets fédéraux étaient soumis au vote de la population ce dimanche. Les Neuchâteloise et Neuchâtelois se sont prononcés sur l'initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions » et sur la modification de la loi sur le service civil.





« Non » à l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

L'initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions » a été rejetée par 67,26 % de « non » dans le canton. Le « oui » a récolté 32,74% des suffrages. Le texte demandait notamment que la population permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions d'habitants.

Au niveau national, l'initiative a été refusée.