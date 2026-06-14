Votations fédérales : deux « non » à Neuchâtel

Les électrices et électeurs neuchâtelois étaient appelés aux urnes ce dimanche 14 juin pour ...
Votations fédérales : deux « non » à Neuchâtel

Les électrices et électeurs neuchâtelois étaient appelés aux urnes ce dimanche 14 juin pour se prononcer sur deux objets fédéraux. L'initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions » a été rejetée à 67,26%, tandis que la modification de la loi sur le service civil a récolté 55,94% de « non ».

La population du canton a rejeté les deux objets soumis au vote ce dimanche.  (Photo d'archives : Georges Henz). La population du canton a rejeté les deux objets soumis au vote ce dimanche.  (Photo d'archives : Georges Henz).

Deux objets fédéraux étaient soumis au vote de la population ce dimanche. Les Neuchâteloise et Neuchâtelois se sont prononcés sur l'initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions » et sur la modification de la loi sur le service civil.


« Non » à l'initiative « Pas de Suisse à 10 millions »

L'initiative populaire « Pas de Suisse à 10 millions » a été rejetée par 67,26 % de « non » dans le canton. Le « oui » a récolté 32,74% des suffrages. Le texte demandait notamment que la population permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions d'habitants.

Au niveau national, l'initiative a été refusée.


« Non » à la modification de la loi sur le service civil

La modification de la loi sur le service civil a été rejetée dans le canton avec 55,94% de « non ». Le « oui » a obtenu 44,06% des suffrages. La révision visait à limiter les passages de l'armée au service civil afin de garantir les effectifs de l'armée suisse.

Au niveau national, le projet a été accepté.


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