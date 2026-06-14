Collision évitée de justesse à Vauseyon

Deux trains des Chemins de fer fédéraux ont frôlé la collision en août 2025 à Neuchâtel-Vauseyon à cause de la barrière de la langue, racontent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. Un train de marchandises a freiné juste à temps et s'est arrêté à 50 mètres d'un train régional qui circulait à vide. Le rapport du Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) pointe des problèmes de compréhension entre les protagonistes. Le train régional s'est retrouvé sur la voie du train de marchandises, car ses deux pilotes alémaniques ne comprenaient pas les instructions données en français par le centre d'exploitation de Renens (VD). Selon la SESE, les deux conducteurs alémaniques avaient réussi leur examen de français et remplissaient les critères internes des CFF. Mais la SESE remarque que les exigences linguistiques des CFF "ne répondent pas aux critères de la Confédération". /ats-sma