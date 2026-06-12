Mettre en lumière une histoire encore jamais racontée en lien avec la colonisation belge du Congo : le documentaire « Métisses – 5 femmes contre un crime d’État » est récemment sorti en Belgique. Il relate le combat judiciaire de cinq femmes métisses nées dans les années 40 ou 50 et qui ont été enlevées à leur mère par l’administration coloniale. Les protagonistes ont poursuivi l’État belge en justice. Elles ont été déboutées en première instance, mais se sont ensuite présentées devant la Cour d’appel de Bruxelles en 2024. Notre correspondant en Belgique, Jean-Jacques Héry, a assisté à l’avant-première :
« Le monde en cause » : une histoire méconnue de la colonisation belge au Congo
Mettre en lumière une histoire encore jamais racontée en lien avec la colonisation belge du Congo : le documentaire « Métisses – 5 femmes contre un crime d’État » est récemment sorti en Belgique. Il relate le combat judiciaire de cinq femmes métisses nées dans les années 40 ou 50 et qui ont été enlevées à leur mère par l’administration coloniale. Les protagonistes ont poursuivi l’État belge en justice. Elles ont été déboutées en première instance, mais se sont ensuite présentées devant la Cour d’appel de Bruxelles en 2024. Notre correspondant en Belgique, Jean-Jacques Héry, a assisté à l’avant-première :
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