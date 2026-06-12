La Chaux-de-Fonds, métropole laitière

Le lait est l’autre or blanc de La Chaux-de-Fonds. Plus de septante exploitations laitières ...
La Chaux-de-Fonds, métropole laitière

Le lait est l’autre or blanc de La Chaux-de-Fonds. Plus de septante exploitations laitières y vendent leur production auprès de la même centrale.

Julien Zaugg ,président du Syndicat des producteurs de lait de La Chaux-de-Fonds et environs était en direct dans la Matinale ce vendredi. Julien Zaugg ,président du Syndicat des producteurs de lait de La Chaux-de-Fonds et environs était en direct dans la Matinale ce vendredi.

À La Chaux-de-Fonds, l’horlogerie est loin d’être le seul savoir-faire. La commune est une des plus grandes productrices de lait du pays. Julien Zaugg est le président du Syndicat des producteurs de lait de La Chaux-de-Fonds et environs. Il était en direct dans la Matinale RTN pour faire le point sur cette situation singulière. L’organisation qu’il préside achète le lait aux agriculteurs et le revend chez Elsa. Septante-deux exploitations laitières font partie du syndicat et produisent environ 20 millions de kilos de lait par année. À titre de comparaison, l’entier du canton fournit 25 millions de litres de lait à Elsa sur l’ensemble du canton de Neuchâtel.

Julien Zaugg explique « qu’on a une activité économique agricole qui est essentiellement basée sur la production laitière ici en haut ». La région s’y prête particulièrement bien en raison des surfaces herbagères et des pâturages.

Vendre à un seul acheteur est une bonne chose, explique Julien Zaugg, notamment pour négocier le prix du lait. Actuellement, dans la région, il se situe à environ 70 centimes le litre. « Ce n’est clairement pas à la hauteur du travail fourni. » Et de préciser qu’à La Chaux-de-Fonds et environs, les agriculteurs n’ont aucun revenu annexe possible. « On n’a pas de grandes cultures, on ne peut pas faire des betteraves, du blé ou autre chose. » Quant aux paiements directs, ils ne cessent de baisser. « Et ils s’orientent plutôt vers une extensification et non une production, donc pour la production laitière on perd un peu de revenu chaque année. » Pour s’en sortir, Julien Zaugg estime que le prix du lait devrait plutôt se situer à 85 centimes le litre. /sma

Julien Zaugg : « Dans la région on est environ à 70 centimes le litre, ce n'est clairement pas à la hauteur du travail fournit. »

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